Xiaomi 12 Pro przetestowany w AnTuTu. A jednak trochę się nagrzewa!

Xiaomi 12 Pro to w tej chwili topowy model producenta. Smartfon osiąga bardzo dobre wyniki w benchmarkach, ale czy się przy tym nagrzewa? To zależy, ale jednak trochę tak.

Dziś był wielki dzień premier Xiaomi, gdy producent pokazał nowe smartfony z serii Xiaomi 12. Model „Pro” to w tej chwili najlepszy model w portfolio Xiaomi, kwestią pozostaje tylko pytanie – czy się nagrzewa w trakcie intensywnego używania?

Producent pospieszył z kolejnymi wyjaśnieniami na ten temat. Wcześniej przekonywał, że telefon osiąga umiarkowaną temperaturę 43,5 stopnia C, teraz jednak okazuje się, że Xiaomi 12 Pro jest w stanie nagrzać się trochę bardziej.

Silnikiem napędowym Xiaomi 12 Pro jest Snapdragon 8 Gen 1. W najnowszym teście AnTuTu, przeprowadzonym już na finalnym urządzeniu, model ten osiągnął wynik 1 070 033 punktów, czyli więcej niż sample inżynierskie, wykręcające około 1,02 mln. W porównaniu do Xiaomi Mi 11 Pro ze Snapdragonem 888 (wynik 759 tys.) nowy flagowiec osiągnął przyrost mocy o 41%. To spora różnica między generacjami telefonów.

Wynik Xiaomi 12 Pro może zależeć jednak od trybu pracy, z czym wiążą się też osiągane temperatury. Producent wprowadził trzy tryby: zrównoważony, zwykły i ekstremalny.

Pierwszy tryb przewidziany jest do prostych zadań jak przeglądanie internetu, odtwarzanie filmów i rozmowy przez komunikatory. W zależności od aplikacji smartfon osiąga tu temperatury rzędu 29 do maksymalnie 32 stopni C.

W drugim, standardowym trybie, który może być też stosowany w grach, Xiaomi 12 Pro osiągnął w testach 43,5 stopni C. To właśnie tym wynikiem chwalił się wcześniej producent. Test polegał na półgodzinnej rozgrywce w grę „Honor of Kings”, która osiągała 119,9 klatek na sekundę.

Trzeci tryb, ekstremalny, przewidziany jest do gier o największych wymaganiach. Tym razem test polegał na 30-minutowej grze w „Yuan Shen”. W tym tytule liczba klatek na sekundę wynosiła średnio 57 fps, a temperatura skoczyła już do 48 stopni C. To wciąż mniej niż osiągały flagowce ze Snapdragonem 888 (ponad 50 stopni), ale jak widać, w pewnym stopniu problem nadmiernego wydzielania ciepła wciąż istnieje, a te 48 stopni trudno zignorować.

Żeby zminimalizować nagrzewanie się, Xiaomi zastosowało w Xiaomi 12 Pro rozbudowany układ chłodzenia. Składa się z komory próżniowej o powierzchni 2900 mm2, a także trzech warstw grafitowych o powierzchni 5727 mm2, 4700 mm2 i 429 mm2.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Gizmochina