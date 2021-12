Xiaomi 12 Pro ma nowy procesor Surge P1. Za co odpowiada?

Zbliżająca się premiera smartfonów Xiaomi 12 poprzedzana jest kolejnymi zapowiedziami ze strony producenta. Jedną z nowości, jaka znalazła się w Xiaomi 12 Pro, jest procesor Surge P1. Za co odpowiada ta jednostka?

Na temat specyfikacji Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro wiadomo już coraz więcej, jednak firma powoli ujawnia też nowe, ciekawe detale, związane z działaniem telefonów. Teraz producent ujawnił, że większy Xiaomi 12 Pro wyposażony jest w dodatkowy procesor Surge P1.

Surge P1 to własny procesor stworzony przez Xiaomi. Firma ujawniła, że jej dział R&D pracował nad nim 18 miesięcy, w czym brali udział specjaliści z czterech różnych centrów firmy. Wiązało się to z kosztem przekraczającym 100 milionów juanów, czyli ponad 64 miliony zł. Wszystko po to, by zapewnić szybkie i bardziej skuteczne ładowanie.

Xiaomi 12 Pro będzie mógł być zasilany z mocą 120 W. Zastosowany w smartfonie akumulator składa się z pojedynczego ogniwa, co stanowi nowość w porównaniu do wcześniej wykorzystywanych, podwójnych układów zasilania o mocy powyżej 100 W. Zaletą jednego ogniwa są mniejsze straty energii podczas rozładowywania baterii. Telefon pozwoli też na szybkie ładowanie bezprzewodowe 50 W oraz zasilanie zwrotne 10 W. Wszystko to zostało upchane w płaskiej obudowie, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla bezpieczeństwa.

Procesor Surge P1 będzie czuwał nad tym, by cały proces przebiegał wydajnie i z zachowaniem stałej temperatury. Inteligenty system kontroli ładowania, sterowany przez procesor, ma sprawić, że temperatura układu zasilania nie przekroczy 37 stopni C. Jednostką będzie dawkowała dostarczaną moc, w zależności do tego, czy smartfon jest równolegle obciążany dodatkowymi zadaniami, czy też nie. Gdy warunki na to pozwolą, ładowarka przekaże pełną moc, w innych sytuacjach będzie ona ograniczana. W optymalnych warunkach Xiaomi 12 Pro naładuje się do 100% w 15 minut.

Sercem smartfonów Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro jest układ Snapdragon 8 Gen 1. Wcześniej producent odniósł się też do kwestii rzekomego przegrzewania się tego chipsetu – według Xiaomi nie powinniśmy się zbyt bardzo tego obawiać. Więcej na temat temat:

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Gizmochina, Sparrwo News