Xiaomi 12: poznaliśmy specyfikację i ceny smartfonu

Firma Xiaomi wkrótce zaprezentuje nową serię swoich flagowych smartfonów. Podstawowy model, Xiaomi 12, nie ma już przed nami tajemnic, ponieważ opublikowano plakat z jego specyfikacją oraz cenami.

Oczywiście, do czasu oficjalnego potwierdzenia poniższych informacji, należy je traktować jako plotkę. Jest jednak duże prawdopodobieństwo, że plakat (dołączony poniżej) jest prawdziwy. Wynika z niego, że Xiaomi 12 ma 6,28-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i z częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Do dyspozycji jest tu również HDR10+, Dolby Vision oraz jasność do 1600 nitów. Przedni aparat (o nieznanej rozdzielczości) ma obiektyw w otworze wyciętym w ekranie. Z tyłu z kolei są trzy aparaty: główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.9, OIS), ultraszerokokątny 13 Mpix oraz teleobiektyw z zoomem optycznym 3X oraz powiększeniem hybrydowym 10X i powiększeniem cyfrowym 30X.

Wewnątrz obudowy pracuje chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, wspierany przez 8 lub 12 GB RAM-u LPDDR5 i 128 lub 256 GB pamięci masowej UFS 3.1. Xiaomi 12 oferuje łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Jest też nadajnik podczerwieni, odbiornik nawigacji satelitarnej oraz port USB-C. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym (67 W) i bezprzewodowym (30 W) oraz pracuje pod kontrolą oprogramowania MIUI 13.

Xiaomi 12 – ceny i data premiery

Zgodnie z plakatem, Xiaomi 12 będzie dostępny w trzech konfiguracjach pamięci:

8 GB RAM-u + 128 GB pamięci masowej za 3699 juanów (2378 zł),

(2378 zł), 8 GB RAM-u + 256 GB pamięci masowej za 3999 juanów (2571 zł),

(2571 zł), 12 GB RAM-u + 256 GB pamięci masowej za 4399 juanów (2828 zł).

Premiera smartfonów z serii Xiaomi 12 odbędzie się 28 grudnia 2021 roku.

