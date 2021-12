Xiaomi 12: ekran z oceną DisplayMate A+ ustanawia 15 nowych rekordów

Wczoraj Xiaomi zapowiedziało datę premiery nowej serii smartfonów Xiaomi 12. Dziś producent zaczyna powoli odsłaniać karty, ujawniać nowe informacje o telefonach.

Premiera długo oczekiwanej serii Xiaomi 12 odbędzie się 28 grudnia – tego dnia producent pokaże dwa flagowe modele Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro z chipsetem Snapdragon 8 Gen 1 oraz średniaka Xiaomi 12X z układem Snapdragon 870. Podczas prezentacji serii Xiaomi 12 zaprezentowana zostanie jednocześnie nowa wersja interfejsu MIUI 13.

Wygląd nowych telefonów wciąż pozostaje niepotwierdzony, chociaż w sieci krążą dziesiątki renderów, prezentujących mniej lub bardziej prawdopodobny układ aparatów na tyle obudowy. Xiaomi ujawniło za to przednie panele dwóch flagowców – na oficjalnym plakacie widać, że Xiaomi 12 jest wyraźnie mniejszy od Xiaomi 12 Pro, obydwa telefony mają jednak podobne sylwetki i okrągłe wycięcie na aparat selfie.

Dziś Xiaomi podało nowe szczegóły, chwaląc się, że ekran Xiaomi 12 zdobył w testach serwisu DisplayMate, który specjalizuje się w profesjonalnej ocenie wyświetlaczy, ocenę A+, czyli najwyższą możliwą. Producent nie sprecyzował, czy chodzi o model podstawowy, czy o wariant Pro, co jest bardziej prawdopodobne, czy też może o obydwa urządzenia.

Co więcej, jak wynika z informacji producenta, Xiaomi 12 (lub Pro lub obydwa) ustanowił 15 nowych rekordów w testach DisplayMate, co oznacza, że smartfon osiągnął nowe, maksymalne wyniki pomiarów w określonych kategoriach – na razie jednak Xiaomi nie pochwaliło się, o co dokładnie chodzi.

Oczywiście tego typu przechwałki należy traktować z pewną rezerwą, ponieważ podobne doniesienia o wynikach testów DisplayMate pojawiają się przy okazji wielu premier flagowych smartfonów, zwłaszcza Samsunga i Xiaomi. Rok temu serwis niemal równie wysoko ocenił ekran w Xiaomi 11, oceniając go jako najlepszy na rynku, co miało potwierdzać też 13 nowych rekordów.

Lei Jun, CEO Xiaomi, zdradził też, że ekran Xiaomi 12 ma regulację jasności w aż 16 tysiącach poziomów i pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass Victus.

Producent ujawnił już, że Xiaomi 12 otrzymał ekran AMOLED o przekątnej 6,28 cala z odświeżaniem 120 Hz. W Xiaomi 12 Pro znajdzie się większy wyświetlacz Quad HD.

