Xiaomi 12 Ultra: zaawansowany zestaw aparatów zamiast drugiego ekranu

Przed nami premiera nowych flagowych smartfonów firmy Xiaomi. Topowy model Xiaomi 12 Ultra ma mieć zupełnie przeprojektowany układ tylnych aparatów fotograficznych, ale możemy zapomnieć o dodatkowym wyświetlaczu, znanym z poprzednika.

Na chińskiej platformie Weibo.com pojawiło się zdjecie, które rzekomo przedstawia etui do nadchodzącego flagowego smartfonu Xiaomi 12 Ultra. Na jego podstawie współpracujący z serwisem LetsGoDigital grafik Parvez Khan (Technizo Concept) stworzył rendery 3D, pokazujące możliwy wygląd tego urządzenia.

Z zaprezentowanych grafik wynika, że w Xiaomi 12 Ultra znajdziemy z tyłu zestaw czterech aparatów fotograficznych, sygnowanych marką Leica, kryjących się pod dużą, okrągłą "wyspą". Z dotychczasowych doniesień wynika, ze główna jednostka może użyć nowego czujnika Samsung ISOCELL GN5 o rozdzielczości 50 Mpix. To następca układu ISOCELL GN2, który znajdował się w Xiaomi Mi 11 Ultra. Towarzyszyć mu mogą trzy aparaty o rozdzielczości 48 Mpix, wśród których znajdzie się jednostka z obiektywem ultraszerokokątnym oraz teleobiektyw peryskopowy, prawdopodobnie z powiększeniem optycznym 5X, jak w poprzedniku. Typ czwartego aparatu pozostaje póki co nieznany. Moduł fotograficzny 12-ki będzie też zawierał lampę błyskową LED, a także laserowy system autofocusu dTOF i czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury barwowej światła.

Oczekuje się, że smartfon będzie wyposażony w 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości QuadHD+ i częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz. W ekranie prawdopodobnie zostanie wycięty otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego. Pod wyświetlaczem znajdzie się również czytnik linii papilarnych. W zestawie powinien się znaleźć dobry zestaw audio Harman Kardon, a sama obudowa będzie odporna na działanie wody i pyłów, zgodnie z normą IP68.

To, co na pewno znajdzie się w nadchodzącym smartfonie, to chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, współpracujący z odpowiednio dużą pojemnością pamięci RAM. Urządzenie może być zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem, być może o mocy 120 W. Nad całością ma czuwać system Android 12 z interfejsem MIUI 13.

Xiaomi 12 ma zostać zaprezentowana w Chinach jeszcze w 2021 roku. Modele Pro i Ultra mogą zostać pokazane miesiąc lub dwa później. Europejski debiut nowych smartfonów będzie miał miejsce prawdopodobnie z około dwumiesięcznym poślizgiem w stosunku do premiery w Państwie Środka.

Do czasu oficjalnej prezentacji nowych smartfonów Xiaomi, wszystkie powyższe informacje należy traktować jako plotki.

