Xiaomi Poco M4 Pro 5G — tylko dzisiaj tańszy o kilka stówek

Właśnie poznaliśmy polskie ceny telefonu Xiaomi Poco M4 Pro 5G. Tylko dzisiaj producent przygotował promocje, dzięki której oszczędzisz na nim kilkaset złotych.

Xiaomi Poco M4 Pro 5G to zapewne kolejny smartfon, który będzie cieszył się dużą popularnością wśród polskich użytkowników. W stosunkowo niewielkiej cenie ma oferować całkiem dużo, co ładnie nazywane jest dobry stosunkiem jakości do ceny. A jak już przy cenach jesteśmy, to właśnie poznaliśmy oficjalne, obowiązujące w Polsce

Xiaomi Poco M4 Pro 5G — polskie ceny

Już wiemy, ile będzie kosztował Xiaomi Poco M4 Pro 5G w Polsce. Co więcej, tylko przez jeden dzień (od dzisiaj 13 grudnia do końca dnia następnego) producent przygotował specjalną promocję, w ramach której telefon możesz kupić o kilkaset złotych taniej. Zacznijmy jednak od standardowych cen. Te prezentują się następująco:

Xiaomi Poco M4 Pro 5G 4 GB + 64 GB — 1099 zł

Xiaomi Poco M4 Pro 5G 6 GB + 128 GB — 1199 zł

Jednak tylko przez jeden dzień, na każdym z nich możecie zaoszczędzić aż 200 zł. W ramach promocji na start tylko 13 grudnia telefon dostępny jest w cenie odpowiednio 899 oraz 999 zł. Zatem warto się spieszyć, jeśli znajduje się on w kręgu Waszych zainteresowań.

Xiaomi Poco M4 Pro 5G wyposażony jest w 6,6-calowy ekran FullHD+ z odświeżaniem 90 Hz, układ MediaTek Dimensity 810, 4 lub 6 GB pamięci RAM, 64 lub 128 GB pamięci masowej, a także akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. Całość działa pod kontrolą Androida 11 z nakładką MIUI 12.5.

