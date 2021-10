Xiaomi 11T Pro - telefon, przy którym flagowce nie mają sensu

Xiaomi 11T Pro to nowy topowy smartfon w ofercie chińskiego producenta. Jak wypada na tle innych flagowców i czy warto go kupić?

Czasy starego, taniego Xiaomi dawno minęły. To znaczy, dalej może być tanio – producent nie zapomniał bynajmniej o osobach, które szukają dobrego telefonu w rozsądnej cenie. Minęły natomiast czasy, kiedy topowe modele Xiaomi były mogły konkurować z flagowcami konkurencji wyłącznie niską ceną. Najlepszy przykład to debiutujący właśnie Xiaomi 11T Pro, który niedawno trafił w moje ręce.

Pod względem specyfikacji i wyposażenia Xiaomi 11T Pro nie ma na tle rywali najmniejszych powodów do wstydu. Flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 888, aparat 108 MP czy wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 120 Hz to tylko niektóre atuty, którymi kusi topowy model chińskiego producenta. Jest jeszcze akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą rekordowo szybkiego ładowania mocą 120 W. Co więcej, wszystko to dostaniemy w atrakcyjnej cenie 2899 zł.

Obudowa szkło Gorilla Glassy Victus 9 (przód), szkło (tył)

aluminiowa ramka Ekran AMOLED, 1080 x 2400, 6,67 cala

zaokrąglone rogi, czarna ramka

odświeżanie 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 888 (1x Cortex-X1 2,84 GHz, 3x Cortex-A78 2,4 GHz, 4x Cortex-A55 1,8 GHz, litografia 5 nm)

Adreno 660 Pamięć 8/12 GB RAM

128/256 GB UFS 3.1 Akumulator 5000 mAh

ładowanie 120 W Łączność 5G

sanki na dwie karty nanoSIM

dwuzakresowe Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1, USB-C (USB 2.0)

port podczerwieni

NFC

Co w zestawie?

W pudełku z Xiaomi 11T Pro znajdziemy nie ma może dużo elementów, ale jego zawartość i tak należy uznać za plus urządzenia. Poza samym telefonem dostajemy bowiem przeźroczyste etui, kabelek USB-C i ładowarkę o mocy aż 120 W. Do pełni szczęścia zabrakło wyłącznie adaptera na jack 3,5 mm.

