Koniec serii Galaxy Note? Nie do końca – może powstać Galaxy S22 Note

Niedawne doniesienia z Korei mówiły o definitywnym końcu serii Galaxy Note. Jak się okazuje, nie do końca może to być prawda, bo Samsung ponoć zamierza wprowadzić na rynek smartfon o nazwie Galaxy S22 Note.

Koniec smartfonów Samsunga z serii Galaxy Note wieszczony jest już od dawna, jednak według doniesień podawanych przez koreański serwis ET News ma to ostatecznie nastąpić od 2022 roku. Samsung ma wówczas pokazać nowe flagowce z linii Galaxy S22, jednak serii Galaxy Note22 już nie zobaczymy.

Zobacz: Definitywny koniec Galaxy Note. Samsung podjął dwie ważne decyzje

Tworzenie nowej odsłony Galaxy Note faktycznie może nie mieć sensu dla producenta, bo wiele wskazuje na to, że dawny duch „notków” przechowany zostanie przez Galaxy S22 Ultra. Ma o tym świadczyć nie tylko dostrzeżony jakiś czas temu na jednym ze zdjęć tego modelu schowek na rysik S Pen, ale także duża przekątna ekranu Ultry – 6,8 cala.

Najnowsze, chociaż wciąż pozostające w sferze internetowych spekulacji doniesienia wskazują na jeszcze inny, możliwy scenariusz – Samsung zaprezentuje smartfon o nazwie Galaxy S22 Note. Łączy on oznaczenia dwóch serii, które ostatecznie połączone byłyby w jeden model. Informację o tym podał na Twitterze użytkownik @FrontTron, znany z trafnych przecieków na temat Samsunga.

S22 ULTRA IS DEAD



Next is the S22 Note 😉