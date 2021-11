Definitywny koniec Galaxy Note. Samsung podjął dwie ważne decyzje

Seria Galaxy Note już się kończy – takie przewidywania słychać już od niemal dwóch lat. Wygląda jednak to, że te prognozy w końcu się spełnią. Samsung podjął dwie ważne decyzje, które wskazują na ostateczny koniec popularnej niegdyś serii.

Spekulacje na temat uśmiercenia przez Samsunga serii Galaxy Note pojawiają się już od tak dawna, że nikogo już nie ruszają, bo nie wydawały się wiarygodne. Najwyraźniej jednak przyszedł czas, gdy przewidywania stają się rzeczywistością.

Koreański serwis ET News, jedno z najlepszych źródeł na temat tamtejszego rynku elektroniki, poinformował o dwóch znaczących, nieoficjalnych jeszcze decyzjach Samsunga. Po pierwsze produkcja serii Galaxy Note20 zostanie zakończona do końca 2021 roku. Smartfony z tej linii weszły na rynek na początku sierpnia 2020 roku i wciąż były produkowane, tym bardziej, że nie doczekały się następcy. W ostatnim czasie ich sprzedaż znacznie jednak zmalała – w 2021 roku do klientów na całym świecie trafiło 3,2 mln egzemplarzy telefonów z serii Galaxy Note20, co stanowi jedną trzecią tego, co sprzedało się w ciągu pięciu miesięcy po premierze w 2020 roku.

Druga decyzja Samsunga, o której pisze ET News, to brak przedstawicieli serii Galaxy Note w „mapie drogowej” na 2022 rok. Koreański producent ma w planach wydanie nowych smartfonów, jednak nie uwzględnił w nich serii Galaxy Note22 – przekonuje branżowy portal.

Co więc zamiast Galaxy Note? Serię zastąpią inne flagowe smartfony Samsunga, a zwłaszcza Galaxy S22 Ultra. Jego premiera ma nastąpić w styczniu 2021 r. i z przecieków wynika, że urządzenie zachowa w sobie ducha Galaxy Note – otrzyma ogromny ekran 6,8 cala oraz wsparcie dla piórka S-Pen, z którego Samsung nie zamierza rezygnować.

Drugi kierunek, jakim chce podążać Samsung, to telefony rozkładane. Tegoroczne modele Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3 zostały dobrze dość przyjęte przez rynek, zwłaszcza w Korei Południowej. Uważane są też za format urządzenia z perspektywami na przyszłość, w przeciwieństwie do sprawdzonej, ale już nieco mało rozwojowej, klasycznej obudowy smartfonu.

