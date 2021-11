Samsung w 2022 roku: ponad 330 mln smartfonów i droższa seria Galaxy S22

W 2022 roku Samsung planuje wyprodukować ponad 330 milionów smartfonów, w tym prawie 270 milionów urządzeń z niższej i średniej półki – wynika z doniesień koreańskich mediów.

Koreański serwis TheElec.kr opublikował prawdopodobne plany produkcyjne Samsunga na przyszły rok, dotyczące smartfonów. Wynika z nich, że koncern chce, aby w 2022 roku fabryki opuściło ponad 330 milionów takich urządzeń. Jak łatwo odgadnąć, zdecydowaną większość z tej puli (prawie 270 mln sztuk) mają stanowić urządzenia z niższej i średniej półki cenowej. Koreański producent zamierza na przykład wyprodukować w przyszłym roku 28 mln sztuk modelu Galaxy A53 (5G), 23 mln Galaxy A33 (5G) oraz 27 mln egzemplarzy Galaxy A13.

Zobacz: Nowy układ Samsung Exynos już 19 listopada

Zobacz: Samsung Galaxy A53 zdradza pierwsze szczegóły

Jeśli chodzi o flagowce, Samsung w przyszłym roku zamierza produkować przede wszystkim nowe modele, takie jak seria Galaxy S22 czy nowe "składaki". Pewną konkurencją dla tych pierwszych może być Galaxy S21 FE, który na początku przyszłego roku ma w końcu trafić na rynek. Plany produkcyjne Samsunga w segmencie smartfonów z wyższej półki cenowej wyglądają tak:

Seria Galaxy S22 droższa od Galaxy S21

Według jednego z typerów startowe ceny smartfonów Samsunga z serii Galaxy S22 będą od 50 do 100 dolarów wyższe niż w przypadku tegorocznej serii Galaxy S21. Co istotne, urządzenie te podobno zaoferują co najmniej 256 GB pamięci masowej, a w przypadku modelu Galaxy S22 Ultra w cenie otrzymamy również rysik S Pen, który ma się znaleźć wewnątrz obudowy, podobnie jak to miało miejsce w przypadku serii Galaxy Note.

Najtańsze warianty poszczególnych modeli z przyszłorocznej serii flagowców mają kosztować:

Samsung Galaxy S22 – 849 dolarów (3443 zł),

(3443 zł), Samsung Galaxy S22+ – 1049 dolarów (4255 zł),

(4255 zł), Samsung Galaxy S22 Ultra – 1299 dolarów (5269 zł).

Dopóki Samsung nie zaprezentuje smartfonów z serii Galaxy S22, powyższe ceny należy traktować jako plotkę.

Zobacz: Xiaomi ma jesienną promocję na smartfony. Ceny są niższe o 300 zł

Zobacz: Xiaomi 12 Ultra z dwoma ekranami – tak mógłby wyglądać

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Technizo Concept / YouTube

Źródło tekstu: thelec.kr, Anthony / Twitter