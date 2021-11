Xiaomi 12X namierzony – to kolejny przedstawiciel nowej serii

Zbliża się premiera nowych smartfonów Xiaomi z serii 12. Obok znanych już modeli w przeciekach pojawił się jeszcze jeden – Xiaomi 12X.

Wśród zapowiadanych modeli chińskiego producenta pod koniec grudnia lub na początku przyszłego roku mają zadebiutować – jak wynika z różnych źródeł – modele Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Ultra i Xiaomi 12 Ultra Enhanced. Niedawno zaczęły się pojawiać doniesienia o Xiaomi 12 mini oraz Xiaomi 12 SE, a teraz tę listę uzupełnił Xiaomi 12X.

Na ślad nowego telefonu Xiaomi wpadł polski tipster Kacper Skrzypek skupiony wokół społeczności MIUI. Dotarł on do dokumentacji, gdzie wprost wymieniany jest Xiaomi 12X o symbolu 2112123AG i nazwie kodowej „Psyche”. Telefon o takiej nazwie pojawiał się już wcześniej, ale nie można było go powiązać z oznaczeniami rynkowymi.

Jak podaje Kacper Skrzypek, Xiaomi 12X to smartfon z ekranem AMOLED o przekątnej 6,28 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400), prezentujący treści HDR10 (przy czym raczej chodzi o HDR10+). Wyświetlacz charakteryzuje się wysokim odświeżaniem 120 Hz.

Uwagę zwraca niezbyt duża, jak na ostatnie modele Xiaomi, przekątna ekranu, ale autor przecieku zastrzega, że wartość ta została obliczona na podstawie wymiarów 145.4 x 65.4 mm. Wyświetlacz 6,28 cala ma się także znaleźć w Xiaomi 12 mini.

Xiaomi 12X napędzany będzie przez układ Snapdragon 870 (7 nm), czyli odnowioną wersje starego, dobrego Snapdragona 865+, z rdzeniami o maksymalnym taktowaniu 3,2 GHz. Telefon zapewni oczywiście łączność 5G.

Smartfon będzie także wyposażony w aparat z matrycą 50 Mpix.

Say "hello" to the #Xiaomi12X (codename: psyche, not for India).

Snapdragon 870, 50 Mpx main camera, display 145.4 x 65.4 mm (6,28") AMOLED HDR10 FOD 120Hz FullHD+ (1080x2400) pic.twitter.com/WOjat1mPnB — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) November 18, 2021

Telefon Xiaomi bez nazwy rynkowej, ale o symbolu 2112123AG, został już wcześniej dostrzeżony w bazie certyfikacji TENAA. Tam również wymieniany był chipset Snapdragon 870, a dodatkowo ujawniona została moc ładowania – 67 W.

Pozostałe parametry nie są jeszcze znane, ale w dużej części doniesienia o Xiaomi 12X pokrywają się z tym, co już wiemy o Xiaomi 12 mini. Niewykluczone, że to ten sam model, a pod nową nazwą zostanie wprowadzony na wybrane,globalne rynki. Jeżeli tak, to wiadomo, że nie będą to Indie, gdzie często prezentowane są światowe modele telefonów z osobnymi oznaczeniami. Tam też debiutował wcześniej Mi 11X, był to jednak wariant chińskiego Redmi K40 i znanego z rynków globalnych POCO F3. Tym razem jednak ma być inaczej.

