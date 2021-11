Xiaomi 12 mini już jest szykowany do przedsprzedaży

Premiera smartfonów z linii Xiaomi 12 musi być już coraz bliższa, bo producent szykuje się już do ich… przedsprzedaży. Wyciekł plakat promocyjny chyba najmniej spodziewanego modelu – Xiaomi 12 mini.

Nazwa modelu „Xiaomi 12 mini” pojawia się po raz pierwszy, chociaż wiele wskazuje na to, że jest to po prostu Xiaomi 12 Lite, który już zaistniał w internetowych doniesieniach. Producent najprawdopodobniej zmienił nazwę, by przyciągnąć tych klientów, którzy szukają niedużych telefonów, z nieco mniejszymi ekranami. Należy jednak podkreślić, że krążące po Weibo rewelacje dotyczące Xiaomi 12 mini nie zostały jeszcze zweryfikowane przez inne źródła ani tym bardziej producenta.

Jak wynika z plakatu przedsprzedażowego, domniemany Xiaomi 12 mini wyposażony jest w nie taki bardzo mały ekran LPTO AMOLED E5 o przekątnej 6,28 cala, rozdzielczości Full HD+, odświeżaniu 120 Hz i jasności sięgającej 1200 nitów. Wyświetlacz zapewnia wsparcie dla standardów Dolby Vision i HDR10+. Czułość na dotyk wynosi z kolei 480 Hz.

Obudowa zapowiadanego Xiaomi 12 mini zagwarantuje odporność na pył i wodę zgodnie z normą IP68.

Sercem Xiaomi 12 mini jest układ Snapdragon 870, a smartfon dostępny będzie w wariantach pamięci RAM (LPDDR5) i masowej (UFS 3.1): 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB i 12 GB + 256 GB.

Xiaomi 12 mini zapewni łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, nie zabraknie też NFC. Telefon ma głośniki stereo Xiaomi x Harman i zapewni obsługę dźwięku Dolby Atmos i Hi-res.

Z tyłu obudowy znalazło się miejsce na trzy aparaty o nieznanej jeszcze rozdzielczości – główny ma prawdopodobnie 108 Mpix. Możliwe będzie uzyskanie zoomu optycznego 5x i hybrydowego dp 50 Mpix

Akumulator o pojemności 4200 mAh będzie można ładować przewodowo z mocą 67 W i bezprzewodowo z mocą 50 W.

Z plakatu wynika, że Xiaomi 12 mini trafi do przedsprzedaży 21 grudnia, w cenach zaczynających się od 3599 juanów, czyli niecałych 2300 zł.

Źródło zdjęć: GizChina

Źródło tekstu: GizChina