Xiaomi 12 Ultra z dwoma ekranami – tak mógłby wyglądać

Xiaomi chyba trochę zamęczyło swoich fanów serią telefonów Xiaomi 11, która rozrosła się o kilka modeli i... jeszcze o kilka, choć nie zawsze wiąże się to z rzeczywistymi zmianami sprzętowymi i użytkowymi. Fani marki coraz częściej snują więc domysły o kolejnej serii telefonów – Xiaomi 12.

Na temat specyfikacji technicznej nowej linii Xiaomi niewiele jeszcze wiadomo, podobnie jest z wyglądem. W zeszłym miesiącu serwis LetsGoDigital ujawnił szkice patentowe Xiaomi nieznanego modelu z wyższej półki. Pojawiło się przypuszczenie, że to Xiaomi 12.

Na podstawie patentu powstały nieoficjalne rendery, krążące w serwisach społecznościowych, jednak jeden z dyrektorów z Xiaomi zasugerował, że ten projekt jest zbyt brzydki, by faktycznie odzwierciedlał plany firmy.

Najwyraźniej pobudziło to wyobraźnię innych grafików, bo wkrótce zaczęły powstawać kolejne rendery. Najbardziej przyłoży się do tego projektant HoiINDI, który przygotował wizualizację Xiaomi 12 Ultra w formie animacji wideo. Inspiracji do takiego akurat projektu dostarczył Xiaomi Mi 11 Ultra, trochę też Xiaomi Mix 4, więc pewne elementy się powtarzają. Całość nabrała jednak świeżości i robi całkiem niezłe wrażenie.

W projekcie uwagę zwraca bezramkowy, wodospadowy wyświetlacz o mocno zakrzywionych krawędziach bocznych, a także rozbudowany tył – duża sekcja fotograficzna z wyróżniającym się aparatem o dużym obiektywie, a także oddzielna wyspa z drugim, dodatkowym wyświetlaczem AMOLED.

To oczywiście wciąż tylko fantazja fanów, ale, nawet jeżeli ktoś z Xiaomi znów zaprzeczy, by tak miał wyglądać telefon z serii Xiaomi 12, to przynajmniej nie będzie mógł skwitować tego zdaniem „to jest zbyt brzydkie”.

Według przecieków Xiaomi 12/12 Ultra wyposażony będzie w chipset Snapdragon 898, a w jednym z modeli – być może właśnie Ultra – spodziewany jest aparat 200 Mpix z matrycą Samsung ISOCELL HP1. W wariancie podstawowym mogą się natomiast znaleźć 3 aparaty o rozdzielczości 50 Mpix. Coraz częściej pojawiają się też spekulacje, że Xiaomi 12 Ultra wyposażony zostanie w ładowanie o mocy aż 200 W. Bez ryzyka błędu można także założyć, że smartfonami będzie zarządzał Android 12 z interfejsem MIUI 13.

