Xiaomi 12 – tak może wyglądać! Patent ujawnia ważne szczegóły

Xiaomi wciąż rozwija i promuje swoją linię smartfonów Xiaomi 11, ale w zaciszu centrów R&D pracuje już na kolejną generacją – Xiaomi 12. Ujawniony właśnie patent Xiaomi pokazuje, jak z dużym prawdopodobieństwem będzie wyglądał nowy smartfon.

Serwis LetsGoDigital, specjalizujący się w analizie i wizualizacji patentów producentów smartfonów, dotarł do dokumentu przygotowanego przez Xiaomi. Co jednak ciekawe, złożony do światowego biura WIPO wniosek patentowy nie jest nowy, pochodzi z września 2020 roku, ale dopiero teraz został oficjalnie opublikowany. We wniosku nie ma mowy, że chodzi o Xiaomi 12, ale są pewne wyraźne wskazówki, które dowodzą, że chodzi o model flagowy.

Zobacz: Xiaomi Redmi Note 11 i Note 11 Pro mogą zadebiutować 11 listopada

Po pierwsze z rysunków dołączonych do patentu Xiaomi wynika, że smartfon ma mieć zakrzywiony na krawędziach ekran i bardzo wąskie ramki, co raczej charakteryzuje modele z wyższej półki. Przód tajemniczego telefonu bardzo przypomina Xiaomi Mi 11.

Bardzo interesująco przedstawia się także tył domniemanego Xiaomi 12. Widać tam spory i dość nietypowy moduł fotograficzny, na którym w oczy rzuca się przede wszystkim duży obiektyw aparatu głównego. To by pasowało do aparatu z matrycą 200 Mpix, która miałaby się znaleźć w Xiaomi 12. Na rysunku patentowym widać też nieco mniejszy obiektyw (może to być aparat szerokokątny). Ciekawszy jest jednak trzeci element o prostokątnym kształcie. Wskazuje on na aparat z obiektywem peryskopowym pozwalającym uzyskać wysoki zoom optyczny. Takich cech trudno oczekiwać po smartfonach ze średniej nawet półki. Na wyspie fotograficznej jest też czwarty element, który może być po prostu doświetleniem LED.

Dotychczasowe przecieki do pewnego stopnia pasują do rysunków z patentów. Jedna z wersji, podawana przez kilka źródeł, zakłada, że Xiaomi 12 otrzyma aparat 200 Mpix z matrycą Samsung ISOCELL HP1. Taki aparat mógłby się znaleźć w modelu Xiaomi 12 Ultra. Pojawiały się też doniesienia na temat 3 aparatów o rozdzielczości 50 Mpix, ale to z kolei rozwiązanie może trafić do zwykłego Xiaomi 12. W obydwu przypadkach układ aparatów może być jednak podobny.

Zobacz: Xiaomi 12 z trzema aparatami 50 Mpix i peryskopem

Zobacz: Xiaomi Mi 12: co już o nim wiemy? Kiedy premiera?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: LetsGoDigital

Źródło tekstu: Phone Arena