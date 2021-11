Xiaomi Poco M4 Pro oficjalnie. Będzie hit sprzedażowy?

Xiaomi Poco M4 Pro 5G został oficjalnie zaprezentowany. Dostaniemy kolejny hit sprzedażowy na miarę poprzedników?

Xiaomi Poco już od jakiegoś czasu stały się właściwie synonimem opłacalności i wygląda na to, że w najbliższym czasie się to nie zmieni. Do oferty marki trafił bowiem nowy model: Xiaomi Poco M4 Pro 5G.

Xiaomi Poco M4 Pro 5G - specyfikacja

Nowy średniak Xiaomi pod względem specyfikacji (i wyglądu) mocno przypomina inny model z tej samej stajni: Xiaomi Redmi Note 11. Co to oznacza? Choćby to, że dostajemy wyświetlacz IPS o przekątnej 6,6" o odświeżaniu 90 Hz oraz pokryciu gamutu DCI-P3,

Sercem urządzenia jest MediaTek Dimensity 810, czyli wydajny układ wykonany w litografii 6 nm. W zapewnieniu komfortowej pracy ma pomagać również 8 GB RAM i pamięć wewnętrzna UFS 2.2. System operacyjny to oczywiście Android ze znaną i lubianą (a w każdym razie znaną) nakładką MIUI 12.5.

Akumulator? Całkiem pokaźny, jak zresztą przystało na serię Poco. Na pokładzie znajdziemy ogniwo o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania mocą 33 W.

Co ciekawe, telefon wyposażono wyłącznie w podwójny aparat, za to o całkiem przyzwoitej specyfikacji. Główny moduł posiada teraz nowy sensor o rozdzielczości 50 MP, który powinien zagwarantować lepszą jakość obrazu. Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 MP, a z przodu znajdziemy aparat do selfie o rozdzielczości 16 MP.

Xiaomi Poco M4 Pro 5G - dostępność i cena

Xiaomi Poco M4 Pro 5G trafi do sprzedaży 11 listopada, przy czym dokładna data polskiej premiery zostanie podana w późniejszym terminie. Ceny mają wynosić 229 euro (ok. 1050 zł) za wariant 4/64 GB i 249 euro (ok. 1150 zł).

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi