Xiaomi ma już 10 tys. sklepów w Chinach. Firma chce być bliżej fanów

Xiaomi otworzyło w Chinach swój 10-tysięczny sklep. To efekt realizacji początkowej wizji producenta, zgodnie z którą każdy fan marki ma mieć sklep Xiaomi blisko domu.

Nowy sklep znajduje się w jednej z tętniących życiem dzielnic handlowych Shenzhen, w prowincji Guangdong. Xiaomi Store ma powierzchnię 600 m2 i jest wyposażony w duży panel 3D LED, który wyświetla trójwymiarowe obrazy.

Otwarcie 10-tysięcznego sklepu Xiaomi Store to kamień milowy programu New Retail of Xiaomi.