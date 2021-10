Xiaomi 12? Nie mogę tego znieść, to jest zbyt brzydkie!

Niedawno w sieci pojawiły się szkice patentowe Xiaomi, które rzekomo miały przedstawiać przyszłego flagowca marki, Xiaomi 12. Na tej podstawie powstały rendery obrazujące telefon. Wygląda jednak na to, że to ślepa uliczka.

Do szkiców patentowych nowego telefonu Xiaomi dotarł kilka dni temu serwis LetsGoDigital. Nazwa Xiaomi 12 nigdzie nie padała, ale opis wskazywał na model flagowy, więc pasowałoby to do kolejnej generacji telefonów marki. Widoczny na rysunkach smartfon ma zakrzywiony na krawędziach ekran i bardzo wąskie ramki, co charakteryzuje modele z wyższej półki. Uwagę zwraca też spory moduł fotograficzny, który według plotek ma wykorzystywać aparat 200 Mpix, a także peryskopowy teleobiektyw do zoomów. Pod wieloma względami domniemany Xiaomi 12 przypomina jednak poprzednią generację – dość podobne są kształty obudowy i przedni panel.

Na podstawie szkiców serwis LetsGoDigital przygotował kilka renderów, wizualizujących to, jak może wyglądać Xiaomi 12. Co więcej, powstała nawet animacja, zamieszczona na YouTube

O próbach odtworzenia wyglądu nowego flagowca wspomniał jeden z chińskich serwisów, co najwyraźniej podniosło ciśnienie w Xiaomi.

Nie mogę tego znieść, to jest zbyt brzydkie!

- napisał krótko Wang Teng z Xiaomi w serwisie Weibo.

Wang Teng to dyrektor produktu w Redmi, ostatnio zaangażowany w projektowanie Redmi Note 11. Udziela się też na Weibo, prezentując zapowiedzi nowości marki i na pewno musi być choć trochę zorientowany, jak będzie wyglądał Xiaomi 12 lub w jakim kierunku ma przebiegać projektowanie telefonu. Gdyby jednak tego nie wiedział, trudno sobie wyobrazić, by pracownik chińskiej firmy tak beztrosko wypowiadał się na temat jej produktów. To więc musi być ślepa uliczka.

Wang Teng nie dodał więcej na ten temat, ale to chyba wystarczy za komentarz.

