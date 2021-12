Xiaomi 12 Pro: jak bardzo się nagrzewa? Producent sam się przyznał

Czy Snapdragon 8 Gen 1 nadmiernie się nagrzewa? Pojawiały się już głosy, że tak, na co miały wskazywać wyniki testów smartfonu Moto Edge X30. Podobne posądzenia ciążyły też nad serią Xiaomi 12, więc producent sam się do tego odniósł.

Snapdragon 888 zdobył złą sławę jako układ wydajny, ale zbyt szybko się nagrzewający. Podobne posądzenie padło na jego następcę – Snapdragona 8 Gen 1. Chociaż tegoroczny chipset został wykonany w nowszym procesie technologicznym 4 nm w architekturze ARMv9, to tuż po jego premierze pojawiły się pierwsze doniesienia, że napędzane przez nią smartfony mogą się nagrzewać.

Problem dotyczyć miał pierwszego modelu z tym układem, Moto Edge X30, jednak jako winowajca wskazywany był chipset, a nie telefon.

Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro wyposażone są w układ Snapdragon 8 Gen 1, więc problem mógł dotyczyć także tych telefonów.

Xiaomi 12 Pro – jaką temperaturę osiąga?

Tykająca bombę postanowił rozbroić sam producent, publikując w serwisie Weibo informację o rezultatach temperaturowych Xiaomi 12 Pro. Po 30 minutach grania w grę King of Glory smartfon osiągnął temperę 43,5 stopnia C.

Czy to dużo? Nie da się ukryć, że tak rozgrzana obudowa będzie już powodować pewien dyskomfort, a użytkownik poczuje podwyższoną temperaturę. Bardziej wrażliwi zaczną już narzekać, jednak na tle modeli poprzedniej generacji nie wygląda to źle. Warto przypomnieć, że niektóre smartfony ze Snapdragonem 888 przekraczały nawet 50 stopni C, a w naszych testach Xiaomi Mi 11 Ultra nagrzał się aż do 56 stopni C, co już jest wartością krytyczną.

Na tym tle Xiaomi 12 Pro prezentuje się więc przyzwoicie, a producent chwali się, że jest to wynikiem zastosowanego układu chłodzenia oraz technologii dynamicznego zarządzania wydajnością, która optymalizuje pracę procesora. Rozwiązanie to inteligentnie, w czasie rzeczywistym przewiduje zapotrzebowanie gry na moc i stosownie do tego dostosowuje taktowanie rdzeniu oraz częstotliwość odświeżania ekranu, co ostatecznie przekłada się niższe temperatury.

