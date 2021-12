MIUI 13 oficjalnie. Co przynosi nowy system Xiaomi?

Firma Xiaomi zaprezentowała oficjalnie nową wersję swojego interfejsu bazującego na Androidzie 12 – MIUI 13. Teraz smartfony Xiaomi mają być szybsze, bardziej stabilne i dodatkowo zabezpieczone.

Ostatnie edycje MIUI 12 nie cieszyły się najlepszą sławą wśród użytkowników ze względu na liczne błędy i nie zawsze wysoka wydajność. MIUI 13 ma to jednak zmienić, a producent zadbał o wiele usprawnień, które w porównaniu do ostatniego MIUI 12.5 Enhanced przynoszą przyrost płynności działania systemu nawet do 52%. Aplikacje innych producentów mają działać o 15% szybciej, a własne apki Xiaomi – o 23% szybciej. Xiaomi chwali się także poprawą wielozadaniowości, a jednocześnie będzie mogło pracować bez straty płynności nawet 14 aplikacji naraz.

Xiaomi obiecuje także lepsze zarządzanie pamięcią, co ma się przyczynić do o wiele mniejszego zaśmiecania systemu, dzięki czemu telefon nawet po latach używania ma być jak nowy. Po 36 miesiącach nieustannego używania telefonu szybkość zapisu i odczytu pamięci ma spaść nie więcej niż o 5%.

Producent duży nacisk położył na funkcje bezpieczeństwa. MIUI 13 ma zaimplementowane systemowo zabezpieczenie antyfraudowe, które chroni użytkownika przez cyberoszustami. Pomoże w tym rejestr witryn i numerów, które zawierają malware lub rozsyłają spam. Nowy system blokowania niechcianych połączeń, wiadomości i stron ma jeszcze lepiej niż dotąd zabezpieczać użytkowników przed zagrożeniami.

Xiaomi wprowadziło także nowy system identyfikacji użytkownika za pomocą skanu twarzy, gdzie kamera analizuje nie tylko jej rysy, ale całą górną część ciała od pasa w górę. Dzięki temu MIUI 13 nie odblokuje systemu, gdy twarz nie będzie się zgadzała z informacjami o budowie ciała.

MIUI 13 przynosi też zmiany w wyglądzie. Nowością jest krój pisma MiSans, który dzięki usunięciu ozdobników w literach i cyfrach ma ułatwić czytanie tekstu. Nowa czcionka jest bardziej symetryczna, ma też więcej światła między znakami, wszystko to ma usprawnić korzystanie z interfejsu.

MIUI 13 wprowadza również nową paletę kolorów, nowe widżety o lepszym dopasowaniu do siatki pulpitu.

Są także takie smaczki, jak wskaźnik ładowania baterii zobrazowany jako rozkwitające kwiaty.

Zmiany dotyczą także tapet – Xiaomi chwali się nowym zestawem ruchomych tapet, które przedstawiają proces powstawania kryształów. Do ich wykonania wykorzystano mikroskop i tryb nagrywania timelapse w rozdzielczości 8K.

Interfejs Xiaomi powstał też w specjalnej wersji MIUI 13 Pad dla tabletów, która ma ułatwiać obsługę aplikacji na dużym ekranie. Użytkownik będzie mógł swobodnie zwiększać rozmiar okna, przeciągać je i dowolnie rozmieszczać wraz z innymi oknami na pulpicie. Usprawnione zostały także funkcje obsługi rysikiem. Xiaomi podaje, że obecnie zgodność z MIUI 13 Pad zapewniają ponad trzy tysiące aplikacji.

Swoje własne edycje MIUI otrzymają także inne urządzenia z ekosystemu Xiaomi – na przykład telewizory, elektronika noszona czy nawet inteligentne głośniki ze sterowaniem ekranowym.

MIUI 13 – pierwsze modele do aktualizacji

Producent ujawnił też listę smartfonów i tabletów, które dostana aktualizację do MIUI 13 jako pierwsze. Poza serią Xiaomi 12, gdzie nowy system jest już preinstalowany fabrycznie, będą to:

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Mi Pad 5 Pro

Xiaomi Mi Pad 5

Z czasem lista zwiększy się o kolejne urządzenia, w tym także marek Redmi. Już teraz ruszają beta testy dla ograniczonej liczby użytkowników następujących modeli:

Xiaomi Civo

Xiaomi Mi MIX 4

Redmi K40 Gaming Edition

Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Redmi K40 Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Youth Edition

Redmi K40

Xiaomi Mi Pad 5

Xiaomi Mi Pad 5 Pro

Redmi K30S Extreme Edition

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Mi 10S

Redmi K30 Extreme Edition

Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition

Xiaomi Mi 10

Redmi K30 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Redmi K30

Redmi Note 9 Pro

Xiaomi CC9 Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 11 5G

Redmi-Note 9 4G

Redmi Note 9

Redmi 10X Pro

Redmi-10X.

