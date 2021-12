Xiaomi 12 i 12 Pro zaprezentowane. To nowe flagowce ze Snapdragonem 8 Gen 1

Xiaomi pokazało swoje nowe flagowce. Xiaomi 12 i 12 Pro mają potężne wyposażenie i świetnie wyglądają. Oba modele wyglądają niemal identycznie, a różnią się wielkością i niektórymi szczegółami specyfikacji. Trzecim smartfonem z nowej serii jest Xiaomi 12X – najtańszy i najsłabiej wyposażony.

Xiaomi 12 Pro

Najnowszy, topowy smartfon firmy Xiaomi, to urządzenie o wymiarach 163,4 x 74,6 x 8,16 mm i masie 205 g. Z przodu znajduje się zakrzywiony na bokach, 6,73-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli, z częstotliwością odświeżania obrazu do 120 Hz oraz częstotliwością próbkowania dotyku na poziomie 480 Hz. Ekran ma szczytową jasność 1500 nitów oraz wsparcie ze strony technologii HDR10+ i Dolby Vision.

W ekranie wycięto mały otwór na obiektyw przedniego aparatu o rozdzielczości 32 Mpix. Pod powierzchnią wyświetlacza znalazło się również miejsce dla optycznego czytnika linii papilarnych. Główny aparat z tyłu używa matrycy Sony IMX707 o rozdzielczości 50 Mpix i rozmiarze 1/1,28 cala. Wyposażony on został w obiektyw 24 mm z przysłoną f/1.9. Kolejne dwa aparaty również mają rozdzielczość 50 Mpix i towarzyszy im obiektyw ultraszerokokątny 115° f/2.2 oraz teleobiektyw 48 mm f/1.9 (powiększenie optyczne 2X). Ostatni aparat

Sercem Xiaomi 12 Pro jest najnowszy topowy układ firmy Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1. Towarzyszy mu 8 lub 12 GB RAM-u LPDDR5 oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej UFS 3.1. Urządzenie oferuje łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Jest też dioda podczerwieni, port USB-C oraz odbiornik satelitarnych systemów nawigacji. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4600 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 120 W oraz bezprzewodowym 50 W. Do dyspozycji jest też bezprzewodowe ładowanie zwrotne o mocy 10 W. Zainstalowane oprogramowanie to system Android 12 z interfejsem MIUI 13.

Xiaomi 12

Podstawowy model z najnowszej serii, Xiaomi 12, wygląda identycznie jak wersja Pro, ale jest nieco mniejszy i lżejszy. Jego wymiary to 152,7 x 69,9 x 8,16 mm przy masie 180 g. Urządzenie zostało wyposażone w 6,28-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, również z odświeżaniem do 120 Hz i próbkowaniem dotyku do 480 Hz. Przedni aparat jest taki sam, jak w wersji Pro, natomiast tylny zestaw ma nieco gorsze parametry. Główna jednostka to wciąż aparat z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix, ale tym razem jest to nieco mniejszy (1/1,56") czujnik Sony IMX766. Dwa pozostałe aparaty to jednostka 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz 5-megapikselowy aparat do zdjęć makro.

Wewnątrz obudowy pracuje chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, wspierany przez 8 lub 12 GB RAM-u LPDDR5 oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej UFS 3.1. Z racji mniejszych rozmiarów, mniejszą pojemność ma również akumulator – 4500 mAh. Można go szybko naładować zarówno przewodowo (67 W), jak i bezprzewodowo (50 W), nie zabrakło też funkcji bezprzewodowego ładowania zwrotnego (10 W). Nad całością czuwa Android 12 z interfejsem MIUI 13.

Xiaomi 12X

Trzeci smartfon z nowej serii to Xiaomi 12X, który jest nieco słabiej wyposażony od podstawowego modelu. Główną różnicą jest chipset Qualcomm Snapdragon 870. Nie ma tu też ładowania bezprzewodowego oraz bezprzewodowego ładowania zwrotnego. Pozostałe parametry są takie same, jak w Xiaomi 12.

Dostępność i cena

Smartfony z serii Xiaomi 12 będą dostępne w regularnej sprzedaży w Chinach od 31 grudnia 2021 roku. Do wyboru będą dostępne cztery wersje kolorystyczne: czarna, niebieska, różowa i zielona (tylko Xiaomi 12 i 12 Pro). Ceny w Państwie środka wyglądają tak:

Xiaomi 12 Pro 8/128 GB – 4699 juanów (2997 zł),

(2997 zł), Xiaomi 12 Pro 8/256 GB – 4999 juanów (3188 zł),

(3188 zł), Xiaomi 12 Pro 12/256 GB – 5399 juanów (3443 zł),

(3443 zł), Xiaomi 12 8/128 GB – 3699 juanów (2359 zł),

(2359 zł), Xiaomi 12 8/256 GB – 3999 juanów (2551 zł),

(2551 zł), Xiaomi 12 12/256 GB – 4399 juanów (2806 zł),

(2806 zł), Xiaomi 12X 8/128 GB – 3199 juanów (2040 zł),

(2040 zł), Xiaomi 12X 8/256 GB – 3499 juanów (2232 zł),

(2232 zł), Xiaomi 12X 12/256 GB – 3799 juanów (2423 zł).

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi