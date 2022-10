Infinix Zero Ultra trafił do Polski z promocją na start

Infinix Zero Ultra to nowy smartfon marki, który właśnie debiutuje na polskim rynku. Urządzenie może się pochwalić błyskawicznym ładowaniem o mocy 180 W oraz niezłą resztą specyfikacji, w tym głównym aparatem fotograficznym o rozdzielczości 200 Mpix. A na start promocja.

Infinix Zero Ultra to najnowszy smartfon tej marki, który właśnie trafia do sprzedaży w Polsce. Urządzenie zostało wyposażone w 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz i świecić z jasnością do 900 nitów. Ekran ma w górnej części otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 32 Mpix (z podwójną lampą LED). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość aż 200 Mpix oraz pomoc ze strony optycznej stabilizacji obrazu i podwójnej lampy błyskowej. Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 13 Mpix oraz dodatkowy aparat o rozdzielczości 2 Mpix.

Smartfon jest napędzany układem MediaTek Dimensity 920, który zapewnia mu odpowiedni poziom wydajności i płynne działanie. Towarzyszy mu 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej, z możliwością rozszerzenia tej ostatniej o kartę pamięci microSD. Smartfon obsługuje sieci 5G, pozwala też na korzystanie z łączności Wi-Fi 6, Bluetooth oraz NFC. Nie zabrakło tu też odbiornika nawigacji satelitarnej, radia FM (choć nie ma gniazda Jack 3,5 mm) oraz podekranowego czytnika linii papilarnych.

Infinix Zero Ultra jest zasilany akumulatorem o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem Thunder Charge 180 W (od 0 do 100% w 12 minut). Nad całością czuwa oprogramowanie XOS 12, oparte na systemie Android 12.

Kup teraz - zapłać później 213 g, 8.76 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, microSD LTE do 300Mbps 200 Mpix + 13 Mpix + 2 Mpix + 32 Mpix 6.8" - AMOLED (1080 x 2400 px, 387 ppi) MediaTek Dimensity 920, 2,50 GHz Android v.12.0 4500 mAh, USB-C

Dostępność i cena

Infinix Zero Ultra jest dostępny w strefie marki na Allegro oraz sieci Media Expert. Sugerowana cena smartfonu wynosi 2999 zł. Jednak w promocji na start, przez pierwsze 48 godzin od premiery urządzenie można kupić za 2699 zł. To o 300 zł taniej.

