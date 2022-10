Xiaomi Redmi Note 12 już prawie bez tajemnic. Jedno dziwi

Jutro premiera smartfonów Xiaomi z serii Redmi Note 12. Do sieci wyciekły pełne specyfikacje telefonów, a wśród nich jest jeden model dotąd nieobecny w doniesieniach.

Na Weibo pojawiła się specyfikacja nowych, debiutujących jutro telefonów Xiaomi z serii Redmi Note 12. Miały być trzy i są trzy, ale jest jedno zaskoczenie. Nie ma tu mowy o najprostszym, podstawowym modelu Redmi Note 12, za to w dokumentacji wymieniane są Redmi Note 12 Pro, Note 12 Pro+ oraz nieznany dotąd, topowy Note 12 Explorer.

Ze specyfikacji wynika, że wszystkie te trzy telefony są pod wieloma względami są identyczne. Mają ekrany AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) i odświeżaniu 120 Hz. Maksymalna jasność sięga 900 nitów. Są to matryce z 10-bitową paletą kolorów, a także wsparciem Dolby Vision, HDR10 i HDR10+.

Wszystkie trzy napędzane będą przez układ Dimensity 1080, zapewnią też wsparcie dla Dual SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 i NFC. Pamięci RAM będzie od 6 do 12 GB, a wewnętrznej od 128 do 256 GB. Niestety, są to niezbyt nowe standardy LPDDR4X i UFS 2.2. Na obudowach znajdzie się miejsce na wyjście audio 3,5 mm oraz głośniki stereo.

Redmi Note 12 Pro otrzymał potrójny zestaw aparatów – 50 Mpix (Sony IMX766, OIS, f/1,88), 8 Mpix i 2 Mpix. W modelach Redmi Note 12 Pro+ i Note 12 Explorer główny aparat ma już 200 Mpix (Samsung HPX, OIS), pozostałe to również 8 Mpix i 2 Mpix. Będą więc dwa telefony z matrycami o tak dużej liczbie pikseli. Przedni aparat w każdym przypadku będzie miał 16 Mpix.

Redmi Note 12 Pro i Note 12 Pro+ wyposażone są w akumulatory o pojemności 5000 mAh z ładowaniem odpowiednio 67 W i 120 W. Redmi Note 12 Explorer ma akumulator zaledwie 4300 mAh, ale za to pojawia się z bardzo szybkim ładowaniem 210 W.

Wszystkim zarządza Android 12 z MIUI 13.

A co z telefonem Redmi Note 12? Być może również i on doczeka się jutro premiery, czyli zobaczymy cztery modele. Inna kwestia to jakie warianty i pod jakimi nazwami pojawią się w Europie. Jutrzejsza premiera dotyczy telefonów na rynku chińskim, gdzie smartfony często otrzymują unikatowe funkcje, niedostępne w innych regionach. Najwięcej wątpliwości budzi model Redmi Note 12 Explorer z ładowaniem 210 W, którego być może poza Chinami nie zobaczymy.

Tak czy inaczej seria Redmi Note 12 zapowiada się ciekawie i jeżeli producent nie przesadzi z cenami, może wprowadzić niezłe zamieszanie na rynku smartfonów ze średniej półki.

