Xiaomi 12 Lite wkracza do Polski w dobrej promocji na start

Na polski rynek oficjalnie wchodzi Xiaomi 12 Lite. Telefon jest od dziś dostępny w pełnej sprzedaży, a decydując się na kupno w jednym ze sklepów producenta, można liczyć na korzystną promocję.

Xiaomi 12 Lite miał swoją premierę na początku lipca i pojawiał się w sprzedaży na dość nieoczekiwanych rynkach jak Azerbejdżan. W połowie października został także namierzony w cennikach polskich operatorów Orange i T-Mobile, ale dopiero teraz producent ogłasza oficjalny, polski debiut.

Czym kusi Xiaomi 12 Lite?

Xiaomi 12 Lite bardzo mocno przypomina podstawowy wariant Xiaomi 12, ale jest od niego trochę większy (159,3 x 73,7 mm), choć też bardziej płaski – ma grubość 7,29 mm i waży 173 g. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne – zielony (Lite Green), różowy (Lite Pink) i czarny (Black).

Tylna obudowa telefonu jest matowa, a jej odcień zmienia się w zależności od tego, jak pada światło. Okalają ją metalowe ramki.

Podobnie jak modele Lite wcześniejszej generacji, Xiaomi 12 Lite ma wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,55 cala Full HD+ (2400 x 1080), z obsługą HDR10+ i Dolby Vision. Tym razem jednak zwiększyła się liczba kolorów do 68 miliardów, odświeżanie do 120 Hz, a maksymalna jasność do 950 nitów. W ekran wkomponowany został czytnik linii papilarnych.

Moc do pracy dostarcza układ Snapdragon 778G (6 nm), dobrze znana jednostka, która rok temu trafiła też do Xiaomi 11 Lite 5G NE – nie ma więc pod tym względem postępu. Pracę układu w dostępnej u nas wersji wspiera 6 GB pamięci RAM LPDDR4X, choć powstał też model z 8 GB. Na dane użytkownik otrzymuje 128 GB pamięci UFS 2.2.

Xiaomi 12 Lite obsługuje sieci 5G, zapewnia też łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz NFC.

Sekcję foto tworzą w Xiaomi 12 Lite trzy aparaty. Główny ma matrycę 108 Mpix (ISOCELL HM2, przysłona f/1,9). Jego uzupełnienie stanowi aparat 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym (120 stopni, f/2,2) oraz 2 Mpix do zdjęć makro (f/2,4). Producent zachwala zastosowane funkcje Eye Tracking Focus i Motion Capture.

Z przodu w ekranowym wycięciu znalazł się moduł 32 Mpix (f/2,5). Uzupełniają go dwie doświetlające diody LED Xiaomi Selfie Glow. Tryb selfie z automatycznym HDR jest wspierany przez specjalny algorytm, który wykorzystuje szacowanie głębi obrazu, aby symulować efekt rozmycia bokeh.

W Xiaomi 12 Lite znalazł się także Magic Cutout – profesjonalny edytor zdjęć, który automatycznie identyfikuje i wycina ludzi, koty i psy podczas edycji obrazu, tryb Vlog z 19 szablonami do błyskawicznego tworzenia nagrań wideo w różnych stylach oraz inne funkcje, takie jak One-click AI Cinema i szereg filtrów, symulujących różne efekty filmowe.

Akumulator o pojemności 4300 mAh może być ładowany z maksymalną mocą 67 W, co ma pozwolić na osiągnięcie 100% stanu baterii w 41 minut.

Xiaomi 12 Lite wyposażony jest również w parę głośników stereo ze wsparciem Dolby Atmos.

Wszystkim zarządza Android 12 z MIUI 13.

Dostępność i ceny

Xiaomi 12 Lite w dostępnej u nas wersji pamięcią 6 GB + 128 GB wynosi 2199 złotych, czyli mniej niż zapowiadały cenniki operatorów.

Co więcej, na start rusza promocja – każdy, kto zakupi Xiaomi 12 Lite w okresie od 24 października do 3 listopada, oszczędzi 200 złotych, czyli zapłaci za urządzenie tylko 1999 złotych.

Niestety, promocja obowiązuje jedynie w sklepach Xiaomi – stacjonarnych i online: www.mi-home.pl, www.mi-store.pl, www.mimarkt.pl. Liczba urządzeń w promocji jest ograniczona.

