Redmi Note 12 Pro+ z aparatem 200 Mpix jak w Galaxy S23 Ultra

Xiaomi ujawnia nowe szczegóły o nadchodzącej serii smartfonów Redmi Note 12. Wiemy już, że najwyżej pozycjonowany model Pro „z plusem” otrzyma aparat 200 Mpix.

Wczoraj firma Xiaomi ujawniła, że już w najbliższy czwartek, 27 października, odbędzie się premiera nowych smartfonów z serii Redmi Note 12. Podała też kilka detali związanych głównie z modelem Redmi Note 12 Pro, a teraz potwierdziła to, co było przedmiotem domysłów – najwyżej pozycjonowany telefon Redmi Note 12 Pro+ otrzyma aparat 200 Mpix.

Z kolejnych plakatów, które Xiaomi zamieściło na Weibo, wynika, że do Redmi Note 12 Pro+ po raz pierwszy na rynku trafi matryca Samsung ISOCELL HPX. Co to za czujnik? W tym tygodniu pojawiły się liczne doniesienia, że jest to nowa matryca koreańskiego producenta, którą być może zobaczymy we flagowym Galaxy S23 Ultra. Trochę przeczą temu spekulacje, że jest to sensor przeznaczony tylko na rynek chiński. Samsung niestety nie ujawnił wszystkich detali na temat nowego czujnika, więc pozostaje kilka znaków zapytania.

Z plakatów Xiaomi wynika, że ISOCELL HPX w Redmi Note 12 Pro+ ma podobne parametry, jak zaprezentowany w czerwcu sensor ISOCELL HP3 i ma format optyczny 1/1,4" z pikselami 0,56 μm (200 Mpix, 16320 x 12240), które po połączeniu osiągną rozmiar 1,12 μm (50 Mpix) lub 2,24 μm (16-do-1, 12,5 Mpix). Aparat umożliwi robienie zdjęć w tych trzech rozdzielczościach.

Czujnik ISOCELL HPX pozwala osiągnąć 14-bitową głębię kolorów. Aparat z taką matrycą umożliwi też nagrywanie wideo 8K w 30 klatkach na sekundę i 4K w 120 kl./s.

Producent ujawnił też, że główny aparat w Redmi Note 12 Pro+ ma przysłonę f/1,65, a obiektyw składa się z 7 soczewek. Swoje zastosowanie znajdzie tu także technika powlekania warstw atomowych ALD (Atomic Layer Deposition).

Układ trzech aparatów bardzo mocno przypomina to, co Xiaomi pokazało, zapowiadając Redmi Note 12 Pro. Najprawdopodobniej będzie to praktycznie ten sam model z układem Dimensity 1080, ale z innymi aparatami. W Note 12 Pro główny aparat ma mieć 50 Mpix.

Źródło zdjęć: Xiaomi