Xiaomi Redmi 10C debiutuje w Polsce z promocją na start

Xiaomi wprowadziło do Polski kolejny tani smartfon – Redmi 10C. Urządzenie kusi interesującą specyfikacją, przystępną ceną, którą dodatkowo producent obniżył w szybkiej promocji na start.

Redmi 10C to budżetowy smartfon, który stanowi ciekawą propozycję dla najbardziej oszczędnych. Wyróżnia go między innymi duży ekran IPS 6,71 cala, jednak w rozdzielczości tylko HD+ (720 x 1650). Co jednak ciekawe, Redmi 10C obsługuje strumieniowanie Widevine L1 HD, umożliwiające korzystanie z serwisów takich jak Netflix czy Amazon Prime Video. Zewnętrzna warstwa to szkło Corning Gorilla Glass 3.

Sercem Redmi 10C jest układ Snapdragon 680 (6 nm) z rdzeniami o taktowaniu do 2,4 GHz i grafiką Adreno 610. Pracę chipsetu wspiera pamięć RAM LPDDR4X o wielkości 4 GB, a na zapis aplikacji otrzymujemy 64 GB lub 128 GB pamięci UFS 2.2.

Biorąc pod uwagę budżetowy charakter telefonu, jego atutem jest obsługa NFC z możliwością płacenia zbliżeniowego. Smartfon zapewnia też łączność LTE, Wi-Fi 5 ac, Bluetooth 5.0 oraz USB-C. Ma czytnik linii papilarnych na tyle obudowy. Redmi 10C wyposażony jest również w wydajny (jak zapewnia Xiaomi) głośnik i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Główny aparat w Redmi 10C ma rozdzielczość 50 MPix (f/1,8 ), któremu pomaga czujnik głębi 2 MPix (f/2,4). Z przodu znalazł się aparat do selfie 5 Mpix (f/2,2).

Energię do pracy Redmi 10C dostarcza akumulator 5000 mAh z przyspieszonym ładowaniem 18 W. W zestawie znajduje się jednak ładowarka tylko 10 W.

Urządzenie jest dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: Graphite Gray, Mint Green i Ocean Blue. Jego wymiary to 169,59 x 76,56 x 8,29 mm, a masa 190 g.

Redmi 10C: cena i promocja

Redmi 10C w konfiguracji pamięci 4 GB + 64 GB kosztuje standardowo 799 zł. Od 21 do 24 kwietnia włącznie lub do wyczerpania zapasów trwa szybka promocja, w której model ten można kupić za 699 zł, czyli o 100 zł taniej.

Smartfon w bogatszej konfiguracji 4 GB + 128 GB kosztuje 899 zł i tu już producent nie przewidział promocji.

Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Smartfon jest już dostępny w sprzedaży w punktach Xiaomi Store, a także e-sklepach mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl oraz w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish, x-kom i na Allegro.

Źródło zdjęć: Xiaomi