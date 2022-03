Xiaomi Redmi Note 11S 5G i Redmi 10 5G. Te telefony też zadebiutują w Polsce

Redmi Note 11S 5G i Redmi 10 5G to dwie kolejne nowości Xiaomi, które ruszają na podbój światowych rynków. Producent zapowiedział też, że urządzenia dostępne będą w Polsce.

Xiaomi zaprezentowało na globalnych rynkach telefon Redmi Note 11 Pro+ 5G, czyli najmocniejszego przedstawiciela serii. Jednocześnie chiński producent pokazał też smartfony Redmi Note 11S 5G i Redmi 10 5G, które też trafią do Polski, ale w późniejszym, jeszcze nieujawnionym terminie. Co to w ogóle za urządzenia?

Zobacz: Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G wchodzi do sprzedaży w Polsce

Redmi Note 11S 5G

Pierwsza z nowości jest już dość dobrze znana z naszego rynku – Redmi Note 11S 5G to niemal brat bliźniak Poco M4 Pro 5G. Jest kilka różnic, ale o marginalnym znaczeniu. Poza nieco inną obudową dotyczą one aparatów i wariantów pamięci. Warto też przypomnieć, że powstał jeszcze jeden model o zbliżonej specyfikacji – Redmi Note 11T 5G, dostępny tylko w Chinach.

Redmi Note 11S 5G to smartfon z ekranem IPS 6,6 cala o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz. Sercem urządzenia jest chipset Dimensity 810 ze zintegrowanym modemem 5G. Dostępne warianty pamięciowe to 4 GB RAM i 64 GB UFS 2.2 oraz 4/128 GB i 6 /128 GB, a więc nieco inne niż w Poco M4 Pro 5G.

Tak samo jako model Poco, Redmi Note 11S 5G ma główny aparat 50 Mpix (f/1,8) i szerokokątny 8 Mpix (f/2,2), za to nowością jest aparat telemacro 2 Mpix (f/2,4). Inny jest też aparat selfie – o niższej rozdzielczości 13 Mpix (f/2,4) zamiast 16 Mpix z Poco M4 Pro 5G.

Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. Nowszy jest też system – MIUI 13, ale wciąż na Androidzie 11.

Na światowych rynkach Redmi Note 11S 5G ma być dostępny od 249 USD, czyli około 1050 zł. Rzeczywistych polskich cen na razie producent nie ujawnił.

Zobacz: Xiaomi POCO M4 Pro 5G: test budżetowego średniaka 5G z ekranem 90 Hz

Redmi 10 5G

Ostatnia z nowości Xiaomi, Redmi 10 5G, też już zaistniał wcześniej, ale pod nazwą Redmi Note 11E – pod nią wszedł do sprzedaży w Chinach.

Redmi 10 5G to telefon z ekranem IPS o przekątnej 6,58 cala i rozdzielczości Full HD+ oraz z odświeżaniem 90 Hz. Jego sercem jest chipset MediaTek Dimensity 700 z modemem 5G. Pracę procesora wspiera RAM o wielkości 4 GB, pamięci wewnętrznej UFS 2.2 jest 64 lub 128 GB.

Sekcję fotograficzną tworzy podwójny układ aparatów 50 Mpix + 2 Mpix (czujnik głębi), z przodu znalazło się 5 Mpix do zdjęć selfie.

Redmi Note 11E 5G zasilany jest akumulatorem 5000 mAh z ładowaniem 18 W. Wszystkim zarządza MIUI 13 z Androidem 11. Ceny za Redmi 10 5G zaczynają się od 199 USD, czyli około 840 zł. Ile będzie kosztować w Polsce, tego nie wiadomo.

Zobacz: Xiaomi oszalało? Oto Redmi Note 11E 5G i Note 11E Pro, trudno się w tym połapać

Zobacz: Xiaomi Redmi Note 11S do kupienia w Polsce w promocyjnej cenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: GSM Arena, Gizmochina