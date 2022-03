Xiaomi Redmi Note 11S do kupienia w Polsce w promocyjnej cenie

Xiaomi ruszyło w Polsce ze sprzedażą smartfonu Redmi Note 11S. W promocji startowej urządzenie kupimy o 200 zł taniej.

Redmi Note 11S to kolejny smartfon ten należącej do Xiaomi marki, który trafił do sklepów w Polsce. Urządzenie zostało wyposażone w poczwórny zestaw fotograficzny z tyłu, w skład którego wchodzi główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix, aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz aparat makro i czujnik głębi, oba po 2 Mpix. Z przodu znajduje się wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości FullHD+. Sercem urządzenia jest chipset MediaTek Helio G96, wspierany przez 6 GB RAM-u i 64 lub 128 GB pamięci masowej. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem MIUI 13.

Redmi Note 11S w promocji na start

Rozpoczęciu sprzedaży smartfonu Redmi Note 11S w Polsce towarzyszy promocja, w ramach której cena urządzenia jest obniżona o 200 zł i wynosi:

999 zł za wariant 6/64 GB (obniżka z 1199 zł),

za wariant 6/64 GB (obniżka z 1199 zł), 1099 zł za wariant 6/128 GB (obniżka z 1299 zł).

Z promocji można skorzystać do 9 marca 2022 roku lub do wyczerpania zapasów. Redmi Note 11S jest dostępny w punktach Xiaomi Store, w sklepach internetowych na mi-home.pl, mimarkt.pl i mi-store.pl, a także w sieciach Komputronik, Media Expert, MediaMarkt, Neonet, RTV Euro AGD oraz X-kom. Dostępne są trzy wersje kolorystyczne: Graphite Grey (szara), Twilight Blue (niebieska) i Pearl White (biała).

