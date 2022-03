Samsung Galaxy F23 5G zaprezentowany

Samsung zaprezentował nowy smartfon, model Galaxy F23 5G. Urządzenie jest napędzane Snapdragonem 750G, ma ekran 120 Hz, potrójny aparat fotograficzny z tyłu i baterię o pojemności 5000 mAh. Wygląd i specyfikacja urządzenia przypominają model Galaxy M23 5G.

Samsung Galaxy F23 5G to smartfon o wymiarach 165,5 x 77 x 8,4 mm i masie 198 g. Urządzenie ma z przodu 6,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1080 x 2408 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz. Ekran ma w górnej części małe wcięcie na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 8 Mpix i jest przykryty szkłem Corning Gorilla Glass 5. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix i towarzyszą mu aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz aparat makro 2 Mpix.

Nowy smartfon Samsunga jest napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon 750G, który współpracuje z 4 lub 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą karty pamięci microSD (do 1 TB). Galaxy F23 5G obsługuje sieci komórkowe piątej generacji, oferuje również łączność Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 oraz NFC. W zestawie jest też odbiornik nawigacji satelitarnej i port USB-C. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 25 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem One UI 4.1.

Dostępność i cena

Samsung Galaxy F23 5G trafi do sprzedaży w Indiach od 16 marca 2022 roku w kolorach Aqua Blue (niebieskim) i Forest Green (zielonym). Cena wariantu 4/128 GB to 17499 rupii (1026 zł), natomiast za wersję 6/128 GB trzeba będzie zapłacić 18499 rupii (1085 zł). Na początku sprzedaży ceny będą trochę niższe, odpowiednio 14999 rupii (880 zł) i 15999 rupii (938 zł).

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung