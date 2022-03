Flagowce już były, teraz wycieka Sony Xperia 10 IV

Pojawiają się przecieki dotyczące smartfonu Sony Xperia 10 IV. Japończycy szykują tak naprawdę Sony Xperię 10 III, ale tańszą.

Niedawno donosiliśmy o wizualizacjach i pierwszych przeciekach dotyczących specyfikacji telefonów Sony Xperia 1 IV i Sony Xperia 5 IV. Do kompletu brakowało trzeciego z urządzeń Sony, czyli smartfonu z linii 10. Japończycy zrezygnowali bowiem rok temu z budżetowej serii L.

Teraz pojawiły się przecieki właśnie na temat modelu Sony Xperia 10 IV. Wygląda na to, ze Sony planuje zmianę w podejściu do całej serii 10. W stosunku do wycofywanej Sony Xperii 10 III, jej następczyni.... nie będzie się za bardzo różnić.

Sony Xperia 10 IV, czyli tańsza wersja Xperii 10 III

Znowu zobaczymy Snapdragona 690 i wyświetlacz OLED o przekątnej 6 cali. O ile dostaniemy najnowszego Androida, to akumulator będzie słabszy. Zamiast 4500 mAh będzie 4000 mAh. Sony Xperia 10 III kosztowała jednak na starcie 1899 złotych, a Xperia 10 IV ma kosztować 1100 AED, co przekłada się na ok. 1380 złotych.

Sony wreszcie zorientował się, ze do tej pory przeginał z ceną - tu gratulacje. Niestety, Japończycy zapomnieli o tym, że klienci chcą nowego telefonu. Sony spróbuje zaoferować im wersję lite zeszłorocznego smartfonu. Na szczęście podobnego podejścia co do specyfikacji nie ma być w przypadku flagowców 1 IV i 5 IV. We wszystkich trzech widzimy jednak powrót do bardziej kanciastych kształtów znanych z dawnych modeli.

