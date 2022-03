Sony Xperia 1 IV pojawia się na renderach

Pojawiły się rendery nowego telefonu Sony. Będzie to model Sony Xperia 1 IV. Będzie warto kupić nowy smartfon Sony?

Wygląda na to, że Sony przebudził się ze smartfonowego letargu. Niedawno w Polsce zadebiutował telefon stworzony dla filmowców, czyli Xperia PRO-I. Niedawno poznaliśmy też wiele szczegółów dotyczących nadchodzącego telefonu Sony Xperia 5 IV.

Poza mniejszym flagowcem Sony zwykle prezentuje też dwa inne modele. Jeden z nich to większy flagowiec, a drugi to średniak. Teraz czas na przecieki dotyczące tego pierwszego. Pojawiły się bowiem rendery smartfonu Sony Xperia 1 IV.

Sony Xperia 1 IV - jaki będzie nowy flagowiec Japończyków?

Dobrą wiadomością jest to, że Sony nie zamierza się pozbywać jacka 3,5 mm. O ile w średnim i niskim segmencie jacka 3,5 mm ma większość telefonów, tak wśród flagowców to rzadkość. Zmianą będzie pozbycie się przycisku asystenta Google. Dalej z boku urządzenia będzie czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem włączania. Nie zabraknie miejsca na kartę pamięci. Samo wzornictwo będzie podobne do serii III. Podobne, ale nie takie samo - będzie bowiem nieco bardziej kanciaste. Czyli tak, jak było kiedyś.

Pod względem specyfikacji technicznej możemy być absolutnie pewni Snapdragona 8 Gen 1. Resztę moglibyśmy próbować zgadywać z przecieków na temat Xperii 5 IV. Wtedy oznaczałoby to na przykład utrzymanie aparatu z zeszłej generacji.

Zobacz: Sony Xperia 5 IV – nadchodzi nowy flagowiec Japończyków

Zobacz: Sony Xperia PRO-I pojawia się w Polsce i kosztuje małą fortunę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: onleaks, giznext

Źródło tekstu: giznext, wł