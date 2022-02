Sony Xperia PRO-I pojawia się w Polsce i kosztuje małą fortunę

W Polsce po cichu zadebiutował najdroższy telefon Sony. Smartfon Sony Xperia PRO-I jest modelem naprawdę światowej klasy, ale i równie światowo jest wyceniony. Co dostaniemy za 8399 złotych?

W Polsce dość nieoczekiwanie zadebiutował najdroższy smartfon Sony. Kosztuje on... 8399 złotych. To zresztą niewiele więcej niż jego zachodnioeuropejska cena. Tam kosztuje on 1800 euro. Oczywiście dostaniemy Snapdragona 888. Do kompletu zobaczymy 12 GB RAM, 512 GB pamięci wbudowanej, akumulator o pojemności 4500 mAh i wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala i odświeżaniem 120 Hz. To nie jest tu jednak najważniejsze.

Sony Xperia PRO-I to dosłownie profesjonalny aparat fotograficzny z dodatkową funkcją smartfonu. Za zdjęcia zabrali się tutaj prawdziwi profesjonaliści. Nie licząc rozwiązań Sony zobaczymy także palec Zeissa. Telefon ma cztery sensory, w tym trzy aparaty z obiektywami pokrytymi powłoką antyrefleksyjną ZEISS T oraz czujnik głębi 3D iToF

Sony Xperia PRO-I, czyli fotograficzny smartfon ostateczny

Główny aparat Zeiss Tessar 24 mm o polu widzenia 85° ma 12 Mpix. Wydaje się mało? Megapiksele nie decydują o dobrych zdjęciach. Udowodni to potężna jednocalowa matryca z pikselami 2,4 µm. Do kompletu użytkownik otrzymuje podwójną przysłonę f/2,0 lub f/4,0 pozwalającą na łatwą zmianę głębi ostrości.

Oczywiście nie zabrakło ani optycznej (OIS), ani elektronicznej (EIS) stabilizacji obrazu. Jego przetwarzaniem zajmuje się BIONZ X wspierany przez procesor LSI. Skraca on przetwarzanie obrazu i zapewnia większy realizm zdjęć i filmów.

Posiadacze aparatów Sony mogą tam znaleźć też znany sobie dwustopniowy przycisk migawki. Dla autentycznych profesjonalistów powstały z kolei tryby Photography Pro i Videography Pro. Głównemu sensorowi towarzyszą dzielnie dwa inne sensory 12 Mpix (teleobiektyw i szeroki kąt), a z przodu jest aparat 8 Mpix. Apar...znaczy telefon można też nosić na szyi.

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony, wł