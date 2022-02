Sony prezentuje wyniki - filmy ratują ostatni kwartał 2021

Sony zaprezentował swoje wyniki kwartalne. Rycerzem na białym koniu okazały się być filmy. To one odpowiadają za największy wzrost przychodów i zysków.

Sony zaprezentował swoje wyniki kwartalne. Pisaliśmy już o tym, że PlayStation 5 delikatnie mówiąc się nie popisał. Japończycy odnotowali jednak duży wzrost przychodów i zysków w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Przychody wyniosły ponad 3 biliony jenów, a zyski 465 miliardów jenów. W przeliczeniu na naszą walutę zyski wyniosły 16,5 miliarda złotych.

Na czym zarabia Sony?

Kto odpowiada za tak duży wzrost? Największym bohaterem jest dział zajmujący się filmami. Jego przychody wzrosły aż o 270 miliardów jenów, a zyski o 129 miliardów jenów. Sony przyznaje, że to zasługa filmów z serii Spiderman, Venom, telewizyjnego Seinfield czy wpływów z anime po zakupie serwisu Crynchyroll. W porównaniu do analogicznego kwartału rok temu Japończycy z rozrzewnieniem wspominają też film z Kimetsu no Yaiba.

Przyzwoity wzrost zanotował też segment zajmujący się sensorami do aparatów. Zdecydowana większość działów jednak się nie popisała i zanotowała zmniejszony zysk lub przychód. Największy spadek przychodów i zysków odnotował sektor urządzeń elektronicznych obejmujący smartfony, telewizory i kamery.

