PlayStation 5 gorsze niż PlayStation 4. Liczby nie kłamią

Sony pochwaliło się swoimi wynikami finansowymi. Te pokazują, że firma cały czas ma duży problem z dostarczeniem na rynek odpowiedniej liczby PlayStation 5.

Wszyscy wiemy, jak wygląda aktualnie sytuacja z PlayStation 5. Konsola przez cały czas jest towarem deficytowym. Co prawda w sklepach nie brakuje ofert, ale biorąc pod uwagę ceny rekomendowane, to rzadko są one opłacalne. Na siłę wciskane są nam dodatki, przez które cena jest przesadnie windowana do góry.

PlayStation 5 radzi sobie gorzej niż PlayStation 4

Nic dziwnego skoro Sony ma cały czas problem z produkcją odpowiedniej liczby urządzeń. Z najnowszych wyników finansowych wynika, że w czwartym kwartale 2021 roku, który jest bardzo ważny sprzedażowo ze względu na święta, Japończycy wysłali do sklepów zaledwie 3,9 mln egzemplarzy PS5. To tylko o 600 tys. więcej niż w trzecim kwartale.

W sumie Sony może się pochwalić 17,3 mln egzemplarzy PlayStation 5 w sklepach na całym świecie lub rękach użytkowników w okresie od premiery do 31 grudnia 2021 roku. Dla porównania PlayStation 4 w identycznym czasie sprzedało się w liczbie o około 3 mln większej. To najlepiej pokazuje, że Japończycy nie są w stanie wyprodukować tyle konsol, ile by chcieli i ile wymagałoby zainteresowanie ze strony samych graczy.

Chociaż rok do roku dział gamingowy Sony zanotował o 8 procent gorsze przychody (ok. 7,1 mld dol.), to jednocześnie może pochwalić się o 12,1 procent wyższym zyskiem operacyjnym (ok. 810 mln dol.).

W czwartym kwartale 2021 roku PlayStation 4 osiągnęło sprzedaż na poziomie już 116,8 mln egzemplarzy, co historycznie plasuje ją na czwartym miejscu. Lepiej sprzedawały się tylko PlayStation 2, Nintendo DS oraz Game Boy i Game Boy Color.

Źródło zdjęć: mkfilm / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Verge