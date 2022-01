Microsoft idzie na rękę posiadaczom PlayStation 5

Phil Spencer, szef Xboxa, oficjalnie potwierdził, że gry z serii Call of Duty nadal będą pojawiać się na konsolach PlayStation. Nawet pomimo przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft.

Kilka dni temu gruchnęła największa wiadomość w świecie gamingu od lat. Microsoft ogłosił, że za kwotę prawie 70 mld dolarów przejmuje całe Activision Blizzard. Chociaż transakcja jeszcze nie została oficjalnie zatwierdzona, to wywołała małe trzęsienie ziemi w branży.

Call of Duty nadal na PlayStation

Wiele osób zaczęło się zastanawiać, jak tak wielkie przejęcie wpłynie na Sony. Pierwsze symptomy nie są najlepsze. Japończycy stracili kilkanaście procent na giełdzie, co bez wątpienia było dotkliwym ciosem. W tym samym czasie gracze zastanawiali się, czy przyszłe gry Activision Blizzard w ogóle trafią na konsole PlayStation.

Tutaj na szczęście do akcji wszedł Phil Spencer, czyli szef Xboxa, a tym samym także przyszły szef Activision Blizzard. Na Twitterze napisał on, że Microsoft zamierza uhonorować wszystkie umowy, co oznacza, że gry z serii Call of Duty nadal będą ukazywać się na konsolach Sony.

Rozmawiałem w tym tygodniu z szefami Sony. Potwierdziłem nasz zamiar honorowania wszystkich istniejących umów po przejęciu Activision Blizzard oraz chęć utrzymania Call of Duty na PlayStation. Sony jest ważną częścią naszej branży i cenimy naszą współpracę.

- napisał Phil Spencer.

Fani serii, którzy preferują konsole PlayStation, mogą czuć się spokojnie. Pytanie brzmi — co z pozostałymi grami? Przecież Activision Blizzard to nie tylko Call of Duty. W portfolio marki znajduje się wiele innych, dużych tytułów, jak np. Diablo, Overwatch, World of Warcaft, Crash Bandicoot, Spyro czy Tony Hawk's Pro Skater. Na ich temat Phil Spencer na razie milczy. Niewykluczone, że z czasem staną się one produkcjami ekskluzywnymi dla Xbox Game Pass.

Źródło zdjęć: Rokas Tenys / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech