Nowe gry w Xbox Game Pass. Na liście kilka hitów!

Do sieci wyciekła lista gier, które wkrótce wzbogacą usługę Xbox Game Pass. Na liście jest kilka hitów!

Microsoft co jakiś czas wzbogaca usługę Xbox Game Pass o nowe gry. W najbliższych miesiącach możemy spodziewać się dodania długiej listy produkcji Activision Blizzard, gdy tylko transakcja przejęcia zostanie sfinalizowana. Jednak an razie musimy zadowolić się innymi tytułami.

Xbox Game Pass — nowe gry

W najbliższym czasie, jak wynika z przecieków, w Xbox Game Pass pojawi się 9 nowych gier. Grafika z tytułami pochodzi bezpośrednio ze strony Xboxa, więc to bardzo wiarygodna plotka. Na liście jest kilka dużych produkcji.

W najbliższym czasie do Xbox Game Pass dołączą:

Danganronpa: Trigger Happy Havoc (Chmura + Konsole + PC)

Death’s Door (Chmura + Konsole + PC)

HITMAN Trilogy (Chmura + Konsole + PC)

Nobody saves the World (Chmura + Konsole + PC)

Pupperazzi (Chmura + Konsole + PC)

Rainbow Six Extraction (Chmura + Konsole + PC)

Windjammers 2 (Chmura + Konsole + PC)

Taiko no Tatsujin: The DrumMaster (Konsole + PC)

Rainbow Six: Siege Deluxe Edition (PC)

O kilku z nich już było wiadomo, jak np. Hitman Trilogy czy też nowe Rainbow Six Extraction. Do bez wątpienia największe hity tego zestawienia. Uwagę z pewnością zwraca też Rainbow Six: Siege Deluxe, czyli świetna gra multiplayer, chociaż w tym wypadku tylko w wersji na PC.

