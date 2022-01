Nowy serial Marvela z trailerem i datą premiery

Już wkrótce w Disney+ zadebiutuje kolejny serial z uniwersum Marvela. Tym razem poznamy w nim Moon Knighta, który doczekał się trailera i oficjalnej daty premiery.

Disney bardzo mocno rozwija uniwersum Marvela. W zeszłym roku, do kilkudziesięciu już filmów, dołączyły też seriale dostępne w ramach usługi streamingowej Disney+.

Niektóre z nich były lepsze (jak WandaVision lub Loki), a inne trochę gorsze (np. The Falcon and the Winter Soldier), ale w ogólnym rozrachunku każdy z nich został raczej ciepło przyjęty przez fanów. Wszystkie seriale mocno rozwijają uniwersum, prezentują nowe postacie i wątki.

Moon Knight — trailer

Wkrótce do tego grona dołączy kolejny serial — Moon Knight. W nocy czasu polskiego na YouTube pojawił się oficjalny trailer, który przy okazji zdradza datę premiery. Pierwsze odcinki trafią na Disney+ już 30 marca tego roku. W roli głównej zobaczymy Oscara Isaaca.

Kim jest Moon Knight? Uwaga, spojlery z komiksów! To Marc Spector, który swoje moce czerpie od egipskiego boga Khonshu. Jednocześnie jest to bohater, który zmaga się z chorobą psychiczną, przez którą tworzy w swojej głowie różne osobowości (zaburzenie wieloosobowe). Raz jest bogaczem, innym razem biedakiem, a w tym wszystkim przewija się też tytułowy Moon Knight.

