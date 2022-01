Netflix znów podnosi ceny, i to wyraźnie

Netflix po raz kolejny będzie droższy. Wprawdzie na razie oficjalną informację podano tylko dla USA i Kanady, ale niewykluczone, że z czasem nowy taryfikator obejmie cały świat. Tak bowiem bywało dotychczas.

Jak oficjalnie ogłoszono w piątek, Netflix podnosi ceny wszystkich dostępnych w USA i Kanadzie subskrypcji. I tak, plan podstawowy kosztować będzie 9,99 dol., zamiast 8,99 dol., a plan standardowy – 15,49 dol., w odniesieniu do 14 dol. sprzed podwyżki. Za topowy plan 4K abonenci zapłacą natomiast 19,99 dol., przy skoku z 17,99 dol. Statystycznie, to nawet 11 proc. na plusie.

Nowe ceny zaczynają obowiązywać niezwłocznie, tj. z dniem ich ogłoszenia. Wyjątkiem są jedynie subskrybenci aktywni, korzystający z automatycznego przedłużenia, którzy, jak twierdzi firma, otrzymają 30-dniowy okres karencji. By ewentualnie zrezygnować z usługi.

Netflix podnosi ceny regularnie

Poprzednia podwyżka miała miejsce w październiku 2020 roku. Dodajmy, wtedy też objęła Polskę. O ile jednak w USA zdrożały plany Premium i Standard, o tyle nad Wisłą były to Premium i Basic. Odpowiednio: 15,99 dol. do 17,99 dol., 12,99 dol. do 13,99 dol., 52 zł do 60 zł oraz 29 zł do 34 zł.

Niemniej w istocie rzeczy Netflix drożeje od samego początku. Dość powiedzieć, że dzisiaj plan Basic jest 25 proc. droższy niż Standard w momencie debiutu platformy w roku 2011. Abstrahując od inflacji.

Tradycyjnie już, spółka tłumaczy się chęcią poprawy jakości oferowanych produkcji, zasłaniając przy tym twierdzeniem, że każdy może dobrać odpowiedni plan dla siebie. Temat podwyżek w innych niż USA i Kanada regionach nie jest jasny, ale zazwyczaj szły one w parze z macierzystymi rynkami.

