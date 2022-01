HBO Max w Polsce - wiemy, kiedy ma zadebiutować. Już za chwilę

HBO Max w tym roku zadebiutuje w Polsce. To pewne. Nie wiemy natomiast, kiedy ma to nastąpić. Informacje na ten temat zdobył serwis Zive.

HBO Max to nowy serwis streamingowy Warner Media, który zastąpił HBO GO. Na razie zadebiutował jedynie na zachodzie i w Polsce musimy jeszcze poczekać na swoją kolej. Wiemy, że premiera będzie miała miejsce jeszcze w tym roku, ale kiedy konkretnie?

HBO Max — kiedy w Polsce?

Słowacki serwis Zive przekonuje, że u naszych południowych sąsiadów, a jednocześnie także u nas, HBO Max zadebiutuje już 22 lutego! Byłaby to świetna informacja dla wszystkich fanów filmów i seriali.

Serwis planuje duże inwestycje we własne treści, aby rywalizować z Netflixem oraz Disney+. Po drugie, filmy Warner Bros. szybko po kinowej premierze trafiają do usługi. Co prawda nie będzie już tak, że będą jednocześnie trafiać na duży ekran i do streamingu, ale i tak nie powinniśmy na nie długo czekać.

W najbliższych planach Warner Bros. są między innymi takie filmy jak: Batman, Fantastyczne Zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a, Black Adam, The Flash czy też kontynuacja Aquamana. Zatem będzie co oglądać.

Zobacz: Najdroższe przejęcie w branży gier stało się faktem. Kwota poraża

Zobacz: Jakie nowe anime? Będzie coś dla romantyków i coś dla piłkarzy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AFM Visuals / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Zive