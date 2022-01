Najdroższe przejęcie w branży gier stało się faktem. Kwota poraża

Studio Take-Two Interactive, wydawca między innymi serii GTA oraz Red Dead Redemption, kupił firmę Zynga. To najdroższe przejęcie w historii branży.

Take-Two Interactive to firma, której raczej nie trzeba przedstawiać. To jeden z największych i najbardziej znanych wydawców gier. W swoim portfolio mają produkcje Rockstar Games, więc GTA oraz Red Dead Redemption, a także 2K Games, więc Borderlands, BioShock, Mafia czy też NBA 2K.

Take-Two Interactive kupuje Zyngę

Teraz do rodziny Take-Two Interactive dołącza kolejny deweloper — firma Zynga. Na pewno kojarzycie tę nazwę, bo swego czasu był to największy twórca gier online. To właśnie Zynga stworzyła kiedyś niezwykle popularne FarmVille, w które można było grać na Facebooku.

Dzisiaj Zynga to przede wszystkim deweloper gier mobilnych, który ma na swoim koncie między innymi produkcje w świecie Harry'ego Pottera czy Gry o Tron (chociaż raczej mało ambitne), a także kolejne odsłony FarmVille.

Największe przejęcie w branży gier

Zaskakiwać może cena, którą Take-Two Interactive zapłaciło za Zyngę. Cała transakcje opiewa na kwotę 12,7 mld dolarów. To największe przejęcie w historii branży gier, co tylko pokazuje, ile są dzisiaj warte firmy obecne na rynku gier mobilnych.

Jakie przejęcia znajdują się na kolejnych miejscach? Lista TOP 10 prezentuje się następująco:

Take-Two kupuje Zynga - 12,7 mld dol. Tencent kupuje Supercell (81,4%) - 8,6 mld dol. Microsoft kupuje ZeniMax Media (Bethesda) - 8,1 mld dol. Activision Blizzard kupuje King - 5,9 mld dol. Microsoft kupuje Mojang - 2,5 mld dol. Electronic Arts kupuje Glu Mobile - 2,4 mld dol. Facebook kupuje Oculus VR - 2 mld dol. Zynga kupuje Peak - 1,8 mld dol. Bandai kupuje Namco - 1,7 mld dol. Tencent kupuje Leyou - 1,5 mld dol.

