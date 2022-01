Kultowy serial doczeka się kolejnej gry, być może nawet multiplayer

South Park to jedna z najbardziej kultowych animacji. Prawdopodobnie trwają prace nad kolejną grą w tym świecie, która może być produkcją multiplayer.

South Park to serial animowany, który doczekał się już 23 sezonów. Wydawany jest od 1997 roku i z każdym odcinkiem szokuje, oburza i wywołuje kontrowersje. Jednocześnie jest to doskonały komentarz na temat otaczającego nas świata.

Serial doczekał się kilku gier, z czego zdecydowanie najlepsze to The Stick of Truth (Kijek Prawdy) oraz The Fractured But Whole, wydane kolejno w 2014 oraz 2017 roku. Chociaż obie zostały ciepło przyjęte przez fanów, to nie doczekały się kontynuacji. Nie oznacza to jednak, że nie trwają prace nad grami w świecie South Park.

Nowa gra South Park to multiplayer?

Takie informacje możemy wywnioskować z ofert pracy, opublikowanych przez studio Question Games oraz South Park Digital Studios. Firmy szukają wspólnie projektanta poziomów z doświadczeniem w Unreal Engine. Co ważne, jednym z wymagań jest doświadczenie w tworzeniu poziomów na potrzeby gry multiplayer.

Nie jest powiedziane, że nowa gra w świecie South Park to będzie w całości multiplayer, np. MMORPG. Być może, tak samo jak dwie poprzednie produkcje, będzie to gra dla pojedynczego gracza z pewnymi elementami multi. Na ten moment możemy jedynie spekulować. Więcej dowiemy się w przyszłości.

Jeśli chodzi o studio Question Games, to pracują w nim osoby, które mają doświadczenie przy takich grach jak: Deadly Shadows, BioShock, BioShock 2, BioShock Infinite, Dishonored, a także South Park: The Stick of Truth oraz The Fractured But Whole. Zatem o jakość możemy być raczej spokojni. Ewentualna data premiery pozostaje tajemnicą.

Źródło zdjęć: South Park Studios

Źródło tekstu: wccftech