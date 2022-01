Co łączy Jeffa Bezosa i wojnę nuklearną? My wiemy

Już niedługo kultowy Fallout doczeka się kolejnej odsłony. Tym razem jednak zamiast gry komputerowej dostaniemy serial telewizyjny przygotowywany przez Amazon. Pierwsze informacje na jego temat pojawiły się już w lipcu zeszłego roku, jednak tym razem do sieci wyciekła garść konkretów.

Według informacji opublikowanych na portalu Deadline, a następnie potwierdzonych za pośrednictwem oficjalnego Twittera, prace nad serialem mają ruszyć jeszcze w tym roku. W roli shorunnerów osadzono natomiast Genevę Robertson-Dworet oraz Grahama Wagnera. Pierwsza odpowiadała w przeszłości za film Kapitan Marvel, natomiast drugi z serial Silicon Valley.

Prime Video's @Fallout TV series moves forward with Jonathan Nolan set to direct. Based on the popular video game franchise, 'Fallout' will begin production this year. https://t.co/8JLJpwIGAH