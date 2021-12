"Funkcja zabij swoje dziecko". Skandaliczna wpadka Amazon

Wirtualni asystenci głosowi, tacy jak Alexa, mają coraz więcej możliwości. Jedną z nich jest udostępnianie na żądanie rozmaitych wyzwań. Zazwyczaj są to proste gry słowne albo quizy, ale nie tym razem.

Urządzenie należące do pisarki Kristin Livdahl zaproponowało jej 10-letniej córce śmiertelnie niebezpieczną zabawę, polegającą na częściowym umieszczeniu wtyczki w gniazdku ściennym i dotknięciu monetą wystającej części styków – skarży się kobieta na Twitterze, załączając jako dowód zrzut ekranu z historii aktywności.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8