Huawei z sukcesami, ale pobór mocy x4 większy niż inni

Chociaż nie jest idealnie, to Chiny nie mają innego wyboru

CloudMatrix 384 to konstrukcja serwerowa składająca się z 384 układów Ascend 910C oraz 192 CPU rozmieszczonych w 16 szafach rackowych. Komunikacja odbywa się całkowicie za pomocą połączeń optycznych, co zapewnia szybki przesył danych. Całość stanowi bezkompromisowe podejście do AI, szczególnie że Huawei ma obecnie ograniczony dostęp do najnowocześniejszych technologii produkcji chipów z powodu sankcji.