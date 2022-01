Za darmo rozdają rewelacyjne gry! Jest tylko jeden warunek

Rewelacyjna gra Star Wars Jedi: Fallen Order jest dostępna za darmo w wersji na PC. Trzeba tylko mieć wykupiony Amazon Prime.

Amazon kontynuuje comiesięczne udostępniane darmowych gier abonentom Amazon Prime. Od dzisiaj możecie do swojej biblioteki dodać całkowicie za darmo Star Wars Jedi: Fallen Order.

Star Wars Jedi: Fallen Order za darmo

Star Wars Jedi: Fallen Order opowiada historię młodego mistrza Jedi o imieniu Cal Kestis. Akcja dzieje się po wydarzenia z Zemsty Sithów, kiedy to doszło do czystki Jedi i ostatni wyznawcy jasnej strony mocy musieli chować się przed polującymi na nich Inkwizytorami Sithów.

Jedna z Inkwizytorek — Druga Siostra — trafia jednak na jego trop, przez co Cal musi uciekać z zamieszkiwanej do tej pory planety Bracca. Ostatecznie zostaje wplątany w historię, przez którą musi ponownie złapać za miecz świetlny i stanąć po stronie dobra.

Do tej pory Amazon rozdał już kilka głośnych tytułów w ramach Amazon Prime Gaming, w tym Frostpunk, Dragon Age: Inkwizycja oraz Control. Biorąc pod uwagę, że abonament kosztuje w Polsce tylko 49 zł za cały rok, to jest to więcej niż okazja. Oprócz tego dostajecie między innymi dostęp do Amazon Prime Video oraz darmowych dostaw z Amazon.pl.

Aby odebrać Star Wars Jedi: Fallen Order, wystarczy udać się na dedykowaną stronę Amazon Prime Gaming. Gra jest w wersji na PC, na platformę Origin.

Oprócz tego Amazon rozdaje w tym miesiącu także:

Total War: Warhammer

World War Z: Aftermath

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

WRC 7 FIA World Rally Championship

Paper Beast - Folded Edition

In Other Waters

Two Point Hospital

Zobacz: W co będziemy grać w 2022? Najbardziej wyczekiwane gry

Zobacz: God of War: Ragnarok — wyciekła data premiery. Jeszcze sobie poczekamy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock