Jakie nowe anime? Będzie coś dla romantyków i coś dla piłkarzy

Trwa już zimowy sezon anime, ale już teraz dochodzą nas informacje o późniejszych tegorocznych nowościach. Czego zatem się spodziewać? Zadowoleni będą fani romansów i... piłki nożnej.

Niecałe dwa tygodnie temu na łamach TELEPOLIS.PL mogliście przeczytać zestawienie polecanych anime z sezonu Zima 2022, a już teraz donosimy o kolejnych nowościach. Przy jakich anime będziemy się dobrze bawić za kilka miesięcy?

Pierwszym z takich tytułów jest Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken. Tak, to prawdziwy tytuł. Zanim jednak ktoś pójdzie nazwać tak swoje dziecko, zaznaczymy, że angielskie tłumaczenie tego to The Angel Next Door Spoils Me Rotten. Nasz główny bohater po prosto pożyczył dziewczynie parasol i chciał tylko by później mu go oddała. Sam jednak się przeziębił. A co ona na to? Zobaczyła bałagan w jego pokoju i jego chorego, po czym ruszyła... sprzątać i o niego dbać. A teraz go rozpieszcza. Szykuje się eksplozja uroczych scenek. Za produkcję odpowiada studio Project No.9. Robi ono właśnie głównie komedie romantyczne - HigeHiro, NetoYome czy Jaku-Chara Tomozaki-kun.

To jednak nie jest koniec smakowitych kąsków dla fanów romansów. Zobaczymy też anime Kawaii dake ja Nai Shikimori-san. Tutaj zobaczymy jaką dziewczyną dla Izumiego jest Shikimori. Do tej pory chłopak zawsze przyciągał pecha. Aż poznał Shikimori, która na pierwszy rzut oka jest bardzo dziewczęca. Przy bliższym poznaniu okazuje się, że odstraszy każde nieszczęście ostrzące pazury na jej ukochanego. Za produkcję odpowiadać będzie studio Doga Kobo. Można je znać z Gekkan Shoujo Nozaki-kun, Gabriel DropOut czy Himouto! Umaru-chan.

A może jakaś dawka sportu? Blue Lock zaczyna się na...mistrzostwach świata w piłce nożnej w 2018. Pamiętacie jeszcze komediowy mecz Polska - Japonia i niski pressing? Polska po nim odpadła, Japonia w następnej rundzie. Japońska federacja piłkarska chce po kolejnym nieudanym mundialu znaleźć supernapastnika. Głównym bohaterem jest Yoichi Isagi. Dalej męczy go wizja przegranego meczu, gdzie zamiast samemu strzelać, to podał piłkę koledze. Kolega nie trafił. czy jakby był bardziej egoistyczny, to by trafił? Teraz będzie mógł się przekonać. Zobaczymy narodziny japońskiego Lewandowskiego. Za produkcję odpowiadać będzie studio 8bit. Znane jest ono z Tensei shitara Slime Datta Ken, Infinite Stratos i Grisaia no Kajitsu.

