Jakie anime oglądać? Najlepsze anime na zimę - styczeń 2022

Jakie anime oglądać w 2022? Nowy rok przywitał nas całkowicie nowym sezonem anime. Trzeba jednak przyznać, że zobaczymy same perełki. Attack on Titan, Demon Slayer, Arifureta, Takagi-san czy Princess Connect - wszystkie te tytuły dostaną nowe odcinki. Polujący na nowości dostaną natomiast pewien interesujący romans i epicką opowieść osadzoną podczas Wojny Dwóch Róż.

Kimetsu no Yaiba: Yuukaku-hen (Demon Slayer)

Nasza okładkowa propozycja jest dość specyficzna, bo pierwszy odcinek miał miejsce kilka tygodni temu. Kimetsu no Yaiba: Yuukaku-hen jest jednak oficjalnie zaliczany do sezonu zimowego, który to zaczyna się w styczniu. Demon Slayer to zdecydowanie nie jest seria, którą trzeba przedstawiać prawdziwemu fanowi anime. Zobaczymy jak Tanjirou, Zenitsu oraz Inosuke ruszą do Yoshiwary. To znana dzielnica rozrywki i... czerwonych latarni. Tam jednak zmierzą się z potężnym demonem. Stęskniliście się za Tanjirou i Nezuko? Oni za wami też.

Głosu Tanjirou Kamado użyczy Natsuki Hanae (m.in. Kousei Arima z Shigatsu wa Kimi no Uso). Jako jego siostra Nezuko Kamado pojawi się Akari Kitou (m.in. Tsukasa Yuzaki z Tonikaku Kawaii oraz Suzune Horikita z Classroom of the Elite). Za produkcję anime odpowiada studio Ufotable znane np. z Fate/stay night: Unlimited Blade Works czy dziejącego się wcześniej Fate/Zero.

Attack on Titan: The Final Season

Teraz czas na zakończenie historii, którą fani anime śledzą już prawie dziesięć lat. Attack on Titan znane też jako Shingeki no Kyojin to historia, która zaczęła się za trzema murami: Marią, Rose i Siną. Teraz te same mury odegrają zupełnie inną rolę. Zobaczymy jak zakończy się historia Erena Yeagera, który przyrzekł zapewnić swojemu narodowi wolność i wybić wszystkich tytanów. Prześledzimy też losy Mikasy Ackermann, Armina Arlerta czy ludzi pochodzących z drugiej strony morza. Wojna o Eldię się nie skończyła.

Pierwszy odcinek będzie miał miejsce 10 stycznia. Za produkcję odpowiada studio Mappa, które ma na koncie takie anime jak Jujutsu Kaisen, Kakegurui oraz Yuri!!! on Ice. Jako Eren Yeager pojawi się Yuuki Kaji (Shouto Todoroki z Boku no Hero Academia, Melodias z Nanatsu no Taizai oraz Kenma Kozuke z Haikyuu!!). Mikasa Ackermann to natomiast Yui Ishikawa znana z roli Violet Evergarden.

Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru

Czuliście kiedyś, że wasze zainteresowania nie spotkałyby się ze zrozumieniem u innych? Dokładnie tak ma Wakana Gojou. Kocha on tradycyjne lalki i chciałby zająć się ich wytwarzaniem. Niestety, społeczeństwo nie rozumie fascynacji tak mało męskim hobby. Wakana jest więc odludkiem. Marin Kitagawa to jego przeciwieństwo. Towarzyska, popularna, bardzo ładna... Dziewczyny takie jak ona zwykle nie zwracają na niego uwagi. Teraz jest jednak inaczej. Marin przyłapuje Wakanę na szyciu i chce by jej pomógł z uszyciem czegoś. Czy jego niezwykły talent pomoże mu zdobyć serce Marin? Przekonacie się oglądając Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru.

Pierwszy odcinek nowego anime pojawi się 9 stycznia, a za jego produkcję odpowiadać będzie studio CloverWorks. To bardzo znane studio, które ma na koncie tak słynne serie jak Bunny Senpai, Darling in the FranXX, Horimiya, Shadows House, Yakusoku no Neverland czy ekranizację Fate/Grand Order: Babylonia. W rolach głównych pojawi się jednak dwoje nowicjuszy: Hina Suguta i Shouya Ishige.

