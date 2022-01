Nie możesz kupić PlayStation 5? Sony ma dla Ciebie marne pocieszenie

Ze względu na podwyższone ceny i słabą dostępność nie możesz kupić konsoli PlayStation 5? Sony ma dla Ciebie alternatywę, ale to raczej marne pocieszenie.

Chociaż od premiery minął już ponad rok, to sytuacja z PlayStation 5 cały czas nie jest najlepsza. Co prawda przy odrobinie wysiłku da się kupić konsolę, ale ceny są zawyżone, a na dodatek w ofercie są praktycznie same zestawy z mało opłacalnymi grami lub dodatkami. Co zrobić w takiej sytuacji?

PS4 pocieszeniem przy braku PS5

Zdaniem Sony częściowym rozwiązaniem lub przynajmniej załagodzeniem sytuacji będzie dalsza produkcja PlayStation 4. Konsola poprzedniej generacji ma wyjeżdżać z fabryk przez cały 2022 rok. W ten sposób Japończycy chcą dostarczyć na rynek około miliona dodatkowych egzemplarzy.

Dalsza produkcja PlayStation 4 została potwierdzona przez rzecznika prasowego Sony. Przyznał on, że W 2022 roku urządzenie nadal będzie wyjeżdżać z fabryk, bo to jedna z najlepiej sprzedających się konsol w historii i zawsze istnieje etap przejściowy między generacjami.

Wiadomo, że pierwotne plany Sony były kompletnie inne. Firma chciała w miarę szybko przejść z PlayStation 4 na PlayStation 5. Dowodem na to jest między innymi podejście, w którym nowe gry miały być produkowane tylko na PS5.

Jednak pandemia całkowicie pokrzyżowała plany Sony. Nie dość, że jest problem z produkcją nowej konsoli, to opóźniają się też premiery gier. Dlatego Japończycy ostatecznie zdecydowali, że God of War: Ragnarok, Horizon: Forbidden West czy Gran Turismo 7 zadebiutują też na PS4.

Dlatego dalszą produkcję konsoli poprzedniej generacji można uznać z pewnego rodzaju pocieszenie, przynajmniej dla tych, którzy jej nie mieli. Marne to pocieszenie, ale zawsze jakieś. Aktualnie PlayStation 4 można traktować jako tańszą alternatywę dla PlayStation 5.

Zobacz: PlayStation 5 ma już rok – i nadal nie warto go kupować

Zobacz: Kiedy PlayStation 5 pojawi się w sklepach? Prognozy są kiepskie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Girts Ragelis / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Gadgets360