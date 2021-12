Słaba dostępność PlayStation 5 i Xbox Series X jeszcze przez 2 lata

PlayStation 5 i Xbox Series X nieprzerwanie cieszą się ogromną popularnością. Zapotrzebowanie na konsole zaskoczyło nawet AMD.

Minął już rok od premiery PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Obie konsole nieprzerwanie cieszą się ogromnym powodzeniem. Ich zakup wiąże się często z wyczekiwaniem, gdy do sklepów zostanie rzucona kolejna partia, a nawet wtedy trzeba się liczyć z wyższą ceną i "okazyjnymi zestawami".

AMD zaskoczone popularnością konsol

Taka sytuacja zaskoczyła nawet AMD, które produkuje chipsety zarówno do konsoli Sony, jak i Microsoftu. W trakcie ostatniego raportu finansowego prezes Czerwonych — Lisa Su — przyznała, że zainteresowanie konsolami nowej generacji przechodzi wszelkie oczekiwania.

Przede wszystkim myślę, że biznes konsolowy, gdy spojrzysz na niego całościowo, jest niesamowity. Jesteśmy w drugim roku, a popyt jest tak wysoki, co mówi dużo o możliwościach produktu. Cały czas zwiększamy produkcję. Spodziewamy się, że 2022 będzie kolejnym rokiem silnych wzrostów, ale to 2023 będzie rokiem szczytowym.

- powiedział Lisa Su, prezes AMD.

Jeśli liczyliście, że w najbliższych miesiącach będzie łatwiej kupić konsolę nowej generacji, to wygląda na to, że musicie obejść się smakiem. Przyszłym rok to wciąż problemy z produkcją i cały czas ogromne zainteresowanie ze strony samych graczy.

Kiedy sytuacja ulegnie poprawie? To już trochę wyświechtane, ale kryzys na rynku układów scalonych potrwa co najmniej przez większość 2022 roku. Niektórzy przewidują, że w ostatnim kwartale zaczniemy dostrzegać pierwsze symptomy poprawy, ale realnego postępu należy oczekiwać dopiero w 2023.

