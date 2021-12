NVIDIA już wydała majątek na nowe karty graficzne RTX 40 Lovelace

NVIDIA już wydała mały majątek, aby zabezpieczyć produkcję nowych kart graficznych RTX 40 Lovelace. Był to wymóg TSMC.

W przyszłym roku NVIDIA ma zaprezentować nowe karty graficzne z serii RTX 40 Lovelace. Te mają mieć rdzenie wykonane w litografii 5 nm, za produkcję których ma odpowiadać między innymi TSMC. Jednak podwykonawca postawił Zielonym twarde warunki.

NVIDIA zabezpiecza produkcję kart RTX 40

Docierają do nas informacje, według których NVIDIA już teraz musiała wydać mały majątek, aby zabezpieczyć przyszłą produkcję rdzeni graficznych RTX 40 Lovelace. Taki warunek Zielonym postawiło TSMC, z którego fabryk mają wyjeżdżać GPU. To pokłosie cały czas trwającego kryzysu na rynku układów scalonych.

Co ciekawe, jak wynika z pogłosek, TSMC nie postawiło podobnych warunków firmom Apple, AMD oraz MediaTek. Te nie musiały zapłacić wcześniej, aby już teraz spać spokojnie i nie martwić się o produkcję swoich układów.

Tymczasem NVIDIA już w trzecim kwartale 2021 roku zapłaciła 1,64 mld dolarów, a w pierwszym kwartale 2022 dorzuci do tego jeszcze 1,79 mld dolarów. W sumie produkcja kart RTX 40 ma kosztować 6,9 mld dolarów. Chociaż na tę sumę składają się opłaty dla TSMC i Samsunga, to większość tej kwoty ma zarabiać pierwsza z nich.

Nie znamy szczegółów, ale wspomniane 6,9 mld dolarów to kwota podobno dużo wyższa, niż to, co NVIDIA płaciła do tej pory. Dlatego też powinniśmy się spodziewać, że karty RTX 40 będą zauważalnie droższe od swoich poprzedników i mowa tutaj już o cenach rekomendowanych.

Źródło zdjęć: simon hark / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech, MyDrivers