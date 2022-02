Sony wymierza cios Microsoftowi. Kupiło twórców hitu z Xboksa

Sony kupiło Bungie, studio odpowiedzialne za jeden z największych hitów z Xboksa: serię Halo. Co to oznacza dla przyszłości PlayStation?

Styczeń w branży gier wideo zakończył się z niezłym pie... z przytupem. Sony Interactive Entertainment ogłosiło bowiem zakup Bungie. Jeśli ta nazwa nic Wam nie mówi - choć powinna - to mówimy tu o studiu odpowiedzialnym m.in. za serie Destiny oraz Halo. Tak, to samo Halo, które stało się jednym z filarów sukcesu Xboksa.

Sony kupuje twórców Destiny i Halo

Oczywiście to nie oznacza jeszcze, że przygody Master Chiefa nagle zawitają na PlayStation, gdyż prawami do marki nadal dysponuje Microsoft. Bungie słyną natomiast jako eksperci od FPS-ów. Można więc śmiało założyć, że Japończycy zaczną przykładać więcej uwagi do tego gatunku.

I bardzo dobrze, bo został on przez nich w ostatnim czasie nieco zaniedbany. Choć Sony ma swoim portfolio dwie naprawdę mocne marki - Killzone i Resistance - to od blisko dekady pozostają one w zawieszeniu.

Tymczasem Microsoft wymierzył Japończykom potężny cios, kupując Activision Blizzard, a co za tym idzie, serię Call of Duty. Jeśli PlayStation kiedykolwiek potrzebowało nowego, mocnego FPS-a na wyłączność, to jest to właśnie ten moment.

Bungie pracuje nad zupełnie nowym IP

Oczywiście na tym etapie są to wyłącznie domysły. Z oficjalnego komunikatu dowiadujemy się jednak, że Bungie pracuje nad zupełnie nowym IP, a póki co jest zaangażowane w dalszy rozwój Destiny 2.

Łączna kwota transakcji, za którą Sony kupiło Bungie, opiewa na 3,6 miliarda dolarów. Skromnie na tle 68,7 miliarda dolarów, za które Microsoft kupiło Activision Blizzard, ale sami w redakcji byśmy taką kwotą nie pogardzili.

Zobacz: Microsoft idzie na rękę posiadaczom PlayStation 5

Zobacz: Activision Blizzard to ledwie początek? Szykuje się inne przejęcie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Sony